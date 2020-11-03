Ликвидированный в Вене террорист оказался сторонником ИГ*

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ*).На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены.Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев". "Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Эммануэль Макрон в твиттере.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал "Исламскому государству" (ИГ*).
На преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, он был вооружен винтовкой, добавил министр на утренней пресс-конференции.
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли три человека, 15 ранены.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев". "Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Эммануэль Макрон в твиттере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
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Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
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