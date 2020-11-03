https://ria.ru/20201103/terakt-1582922274.html

Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:06

2020-11-03T23:06

2020-11-03T23:07

исламское государство

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал".Певице удалось затем скрыться в квартире знакомых. По словам Гарифуллиной, ничто не предвещало беды, в последний день перед локдауном в Австрии на улице было много людей. Россиянка отдыхала с близкими людьми, когда вдруг раздались выстрелы и крики. Она уточнила, что все произошло очень быстро, многолюдные улицы опустели, а Вену оцепили.В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога. Власти страны назвали случившееся терактом. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его сообщников.В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Более 20 человек пострадали. Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/gaynutdin-1582905114.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, австрия, вена, в мире