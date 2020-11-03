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Российская певица едва не погибла при теракте в Вене
Российская певица едва не погибла при теракте в Вене
Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:06
2020-11-03T23:07
исламское государство
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал".Певице удалось затем скрыться в квартире знакомых. По словам Гарифуллиной, ничто не предвещало беды, в последний день перед локдауном в Австрии на улице было много людей. Россиянка отдыхала с близкими людьми, когда вдруг раздались выстрелы и крики. Она уточнила, что все произошло очень быстро, многолюдные улицы опустели, а Вену оцепили.В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога. Власти страны назвали случившееся терактом. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его сообщников.В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Более 20 человек пострадали. Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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австрия
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исламское государство, австрия, вена, в мире

Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

23:06 03.11.2020 (обновлено: 23:07 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал".
"Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться", — рассказала она.
Певице удалось затем скрыться в квартире знакомых. По словам Гарифуллиной, ничто не предвещало беды, в последний день перед локдауном в Австрии на улице было много людей. Россиянка отдыхала с близкими людьми, когда вдруг раздались выстрелы и крики. Она уточнила, что все произошло очень быстро, многолюдные улицы опустели, а Вену оцепили.
В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога. Власти страны назвали случившееся терактом. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его сообщников.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Муфтий Гайнутдин прокомментировал теракт в Вене
В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Более 20 человек пострадали. Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Исламское государствоАвстрияВенаВ мире
 
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