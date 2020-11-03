https://ria.ru/20201103/terakt-1582910014.html

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за теракт в Вене

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:10

2020-11-03T21:10

2020-11-03T22:22

теракт в вене

мвд австрии

исламское государство

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии Вене.В понедельник вечером в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Власти Австрии квалифицировали нападение как теракт. Один нападавший был убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В Австрии задержали как минимум 14 человек, позднее власти Швейцарии тоже сообщили о двух задержанных.В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг рассказал на пресс-конференции, что жертвами теракта стали официантка и еще три человека, которые хотели провести вечер в центре города. Он уточнил, что одна из жертв скончалась уже в венском госпитале от полученных ранений.Более 20 человек было ранено.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/terakt-1582903532.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, исламское государство, австрия, вена, в мире