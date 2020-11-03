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В Швейцарии арестовали двух человек в связи с терактом в Вене
В Швейцарии арестовали двух человек в связи с терактом в Вене
В швейцарском кантоне Цюрих арестовали двух человек в связи с терактом в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур. РИА Новости, 03.11.2020
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мвд австрии
цюрих (кантон)
теракт в вене
швейцария
австрия
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в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В швейцарском кантоне Цюрих арестовали двух человек в связи с терактом в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур.Полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет. "В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования", — сообщается в релизе.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*. Более 20 человек пострадали.После теракта в Вене австрийская полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к преступлению, проведено 18 обысков. Все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.*Террористическая организация, запрещенная в России
цюрих (кантон)
швейцария
австрия
вена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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мвд австрии, цюрих (кантон), теракт в вене, швейцария, австрия, вена, в мире

В Швейцарии арестовали двух человек в связи с терактом в Вене

20:08 03.11.2020 (обновлено: 20:31 03.11.2020)
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В швейцарском кантоне Цюрих арестовали двух человек в связи с терактом в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур.
Полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет.
Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
"В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования", — сообщается в релизе.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников.
В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*. Более 20 человек пострадали.
После теракта в Вене австрийская полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к преступлению, проведено 18 обысков. Все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
МВД АвстрииЦюрих (кантон)Теракт в ВенеШвейцарияАвстрияВенаВ мире
 
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