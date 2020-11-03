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В Швейцарии арестовали двух человек в связи с терактом в Вене

В Швейцарии арестовали двух человек в связи с терактом в Вене

В швейцарском кантоне Цюрих арестовали двух человек в связи с терактом в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур. РИА Новости, 03.11.2020

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2020-11-03T20:08

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мвд австрии

цюрих (кантон)

теракт в вене

швейцария

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В швейцарском кантоне Цюрих арестовали двух человек в связи с терактом в Вене, сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур.Полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет. "В какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник, в данный момент является предметом расследования", — сообщается в релизе.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*. Более 20 человек пострадали.После теракта в Вене австрийская полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к преступлению, проведено 18 обысков. Все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.*Террористическая организация, запрещенная в России

цюрих (кантон)

швейцария

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-03T20:08 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд австрии, цюрих (кантон), теракт в вене, швейцария, австрия, вена, в мире