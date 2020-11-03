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Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД
Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД
Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:22
2020-11-03T20:07
теракт в вене
исламское государство
мвд австрии
хайко маас
мид германии
германия
австрия
вена
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас."Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене", - написал Маас в Twitter, выразив соболезнования ее родным и друзьям."Мы разделяем скорбь о жертвах с жителями Вены и всей Австрии, но также и решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Теперь мы должны ясно показать преступникам: вы никогда не достигнете своей цели - разделения нашего общества", - добавил глава МИД ФРГ.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг рассказал на пресс-конференции о том, что жертвами теракта стали официантка и еще три человека, которые хотели провести вечер в центре города. Он уточнил, что одна из жертв скончалась уже в венском госпитале от полученных ранений.*Террористическая организация, запрещенная в России
германия
австрия
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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теракт в вене, исламское государство, видео, мвд австрии, хайко маас, мид германии, германия, австрия, вена, в мире
Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас.
2020-11-03T19:22
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Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД

19:22 03.11.2020 (обновлено: 20:07 03.11.2020)
 
© REUTERS / Radovan StoklasaСотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас.
"Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене", - написал Маас в Twitter, выразив соболезнования ее родным и друзьям.
"Мы разделяем скорбь о жертвах с жителями Вены и всей Австрии, но также и решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Теперь мы должны ясно показать преступникам: вы никогда не достигнете своей цели - разделения нашего общества", - добавил глава МИД ФРГ.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг рассказал на пресс-конференции о том, что жертвами теракта стали официантка и еще три человека, которые хотели провести вечер в центре города. Он уточнил, что одна из жертв скончалась уже в венском госпитале от полученных ранений.

*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Теракт в ВенеИсламское государствоМВД АвстрииХайко МаасМИД ГерманииГерманияАвстрияВенаВ мире
 
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