https://ria.ru/20201103/terakt-1582896870.html

Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД

Среди жертв теракта в Вене есть гражданка Германии, заявил глава МИД

Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:22

2020-11-03T19:22

2020-11-03T20:07

теракт в вене

исламское государство

мвд австрии

хайко маас

мид германии

германия

австрия

вена

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Гражданка ФРГ оказалась среди жертв теракта в Вене, заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас."Теперь у нас есть печальная уверенность в том, что гражданка Германии также является жертвой нападения в Вене", - написал Маас в Twitter, выразив соболезнования ее родным и друзьям."Мы разделяем скорбь о жертвах с жителями Вены и всей Австрии, но также и решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Теперь мы должны ясно показать преступникам: вы никогда не достигнете своей цели - разделения нашего общества", - добавил глава МИД ФРГ.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг рассказал на пресс-конференции о том, что жертвами теракта стали официантка и еще три человека, которые хотели провести вечер в центре города. Он уточнил, что одна из жертв скончалась уже в венском госпитале от полученных ранений.*Террористическая организация, запрещенная в России

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вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-03T19:22 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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