https://ria.ru/20201103/terakt-1582876645.html

Москвичи несут цветы и свечи к посольству Австрии после теракта в Вене

Москвичи несут цветы и свечи к посольству Австрии после теракта в Вене

Жители столицы несут цветы и свечи к посольству Австрии в Москве, выражая солидарность с австрийским народом после теракта в Вене. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:35

2020-11-03T17:35

2020-11-03T17:35

теракт в вене

москва

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жители столицы несут цветы и свечи к посольству Австрии в Москве, выражая солидарность с австрийским народом после теракта в Вене.К особняку в Староконюшенном переулке москвичи приносят букеты красных роз и гвоздик, устанавливают горящие свечи. К одному из букетов прикреплена записка на немецком языке: "Сегодня я австриец, скорбим с тобой". Государственный флаг на здании дипмиссии приспущен.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

москва

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, москва, австрия, вена, в мире