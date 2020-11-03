https://ria.ru/20201103/terakt-1582875582.html

МВД Австрии рассказало об анализе видеозаписей теракта в Вене

МВД Австрии рассказало об анализе видеозаписей теракта в Вене

Анализ видеозаписей очевидцев венского теракта пока что не указывает на наличие второго преступника, но это не окончательный вывод, заявил глава МВД Австрии... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:30

2020-11-03T17:30

2020-11-03T17:30

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Анализ видеозаписей очевидцев венского теракта пока что не указывает на наличие второго преступника, но это не окончательный вывод, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.По его словам, очевидцы событий предоставили полиции 1 терабайт данных, 20 тысяч видеозаписей. В настоящий момент эксперты федерального управления уголовной полиции ведомства по охране конституции изучают их.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире