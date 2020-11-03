https://ria.ru/20201103/terakt-1582868886.html

Меркель назвала теракт в Вене атакой на европейские ценности

Меркель назвала теракт в Вене атакой на европейские ценности

Трусливое нападение террористов в Вене направлено против общих европейских ценностей, которые нужно защищать с еще большей энергией, говорится в телеграмме с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:01

2020-11-03T17:01

2020-11-03T17:06

себастьян курц

теракт в вене

ангела меркель

германия

австрия

вена

в мире

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Трусливое нападение террористов в Вене направлено против общих европейских ценностей, которые нужно защищать с еще большей энергией, говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной канцлером Германии Ангелой Меркель ее австрийскому коллеге Себастьяну Курцу.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.Меркель также выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/avstriya-1582868606.html

германия

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, теракт в вене, ангела меркель, германия, австрия, вена, в мире