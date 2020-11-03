Меркель назвала теракт в Вене атакой на европейские ценности
17:01 03.11.2020 (обновлено: 17:06 03.11.2020)
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Трусливое нападение террористов в Вене направлено против общих европейских ценностей, которые нужно защищать с еще большей энергией, говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной канцлером Германии Ангелой Меркель ее австрийскому коллеге Себастьяну Курцу.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
"Вся Германия с сочувствием и солидарностью поддерживает вашу страну. Это трусливое нападение также является нападением на наши общие европейские ценности, которые теперь необходимо защищать с еще большей энергией", - говорится в телеграмме, которую приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
Меркель также выразила соболезнования родственникам погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
*Террористическая организация, запрещенная в России.