Австрийский политик назвал виновных в теракте в Вене
16:58 03.11.2020 (обновлено: 17:01 03.11.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские политики, поддерживающие мягкий подход к миграционной политике, несут ответственность за теракт в Вене, такое мнение высказал РИА Новости член Австрийской партии свободы Роман Хайдер.
Ранее в понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, в результате которых погибли 5 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Сообщается, что преступников могло быть четверо. Один из нападавших убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
"Левые политики, в том числе австрийские "консерваторы", которые заманили эту стаю в страну, хотя они знали, что подобное должно произойти, как и в других европейских странах ... Эти благодетели – настоящие виновники, которые превратили некогда великолепный имперский город в кишащее криминалом Эльдорадо для негодяев со всего света", - сказал Хайдер, отметив, что страна теперь пожинает плоды того, что было посеяно в 2015 году.
В 2015 году многочисленные волны мигрантов и беженцев пытались перебраться в Европу, что привело к полномасштабному миграционному кризису. Австрия, как ранее заявлял канцлер Себастьян Курц, стала одной из стран ЕС, которые сильнее всего затронул этот кризис.
* Террористическая организация, запрещенная в России