https://ria.ru/20201103/terakt-1582868092.html

Австрийский политик назвал виновных в теракте в Вене

Австрийский политик назвал виновных в теракте в Вене

Австрийские политики, поддерживающие мягкий подход к миграционной политике, несут ответственность за теракт в Вене, такое мнение высказал РИА Новости член... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:58

2020-11-03T16:58

2020-11-03T17:01

теракт в вене

себастьян курц

европа

австрия

вена

австрийская партия свободы

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские политики, поддерживающие мягкий подход к миграционной политике, несут ответственность за теракт в Вене, такое мнение высказал РИА Новости член Австрийской партии свободы Роман Хайдер.Ранее в понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, в результате которых погибли 5 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Сообщается, что преступников могло быть четверо. Один из нападавших убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.В 2015 году многочисленные волны мигрантов и беженцев пытались перебраться в Европу, что привело к полномасштабному миграционному кризису. Австрия, как ранее заявлял канцлер Себастьян Курц, стала одной из стран ЕС, которые сильнее всего затронул этот кризис. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/terrorist-1582841956.html

европа

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, европа, австрия, вена, австрийская партия свободы, в мире