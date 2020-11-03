По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 18 обысков, сообщили в МВД Австрии.Отмечается, что все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По данным ведомства, погибли четыре человека, 22 ранены. Венский бургомистр Михаэль Людвиг сообщил, что госпитализировали 24 человека. По его словам, один пострадавший скончался в госпитале, еще 13 остаются на лечении (три — в критическом состоянии), десять человек выписали. В МВД информацию об еще одном погибшем пока не подтвердили.Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно. Сообщалось, что силовики ищут соучастников преступления. В то же время в МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку. *Террористическая организация, запрещенная в России.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 18 обысков, сообщили в МВД Австрии.
Отмечается, что все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.
Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По данным ведомства, погибли четыре человека, 22 ранены.
Венский бургомистр Михаэль Людвиг сообщил, что госпитализировали 24 человека. По его словам, один пострадавший скончался в госпитале, еще 13 остаются на лечении (три — в критическом состоянии), десять человек выписали. В МВД информацию об еще одном погибшем пока не подтвердили.
Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно.
Сообщалось, что силовики ищут соучастников преступления. В то же время в МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
2 из 10
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.