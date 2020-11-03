https://ria.ru/20201103/terakt-1582864195.html

По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 18 обысков, сообщили в МВД Австрии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:43

2020-11-03T16:43

2020-11-03T17:38

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После теракта в Вене полиция задержала 14 человек, проведено 18 обысков, сообщили в МВД Австрии.Отмечается, что все задержанные входили в окружение террориста. Их допрашивают.Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в столице республики. По данным ведомства, погибли четыре человека, 22 ранены. Венский бургомистр Михаэль Людвиг сообщил, что госпитализировали 24 человека. По его словам, один пострадавший скончался в госпитале, еще 13 остаются на лечении (три — в критическом состоянии), десять человек выписали. В МВД информацию об еще одном погибшем пока не подтвердили.Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно. Сообщалось, что силовики ищут соучастников преступления. В то же время в МВД Австрии изучили видеоматериалы очевидцев и пришли к промежуточному выводу, что террорист действовал в одиночку. *Террористическая организация, запрещенная в России.

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире