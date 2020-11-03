https://ria.ru/20201103/terakt-1582848960.html

СМИ: в Линце задержали подозреваемого в причастности к теракту в Вене

СМИ: в Линце задержали подозреваемого в причастности к теракту в Вене

В Линце задержали исламиста, ранее известного полиции и подозреваемого в причастности к теракту в Вене, пишет Kronen Zeitung. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:34

2020-11-03T15:34

2020-11-03T16:42

теракт в вене

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773067_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_71263ba9057d1bbd0b7d1648c28c2be0.jpg

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. В Линце задержали исламиста, ранее известного полиции и подозреваемого в причастности к теракту в Вене, пишет Kronen Zeitung.Линц расположен в двух часах езды от австрийской столицы. В материале уточняется, что при задержании стрельбы не было.Накануне группа злоумышленников устроила серию нападений в Вене. По официальным данным, погибли четыре человека, ранены 22. Австрийская газета "Хойте" сообщила о пяти погибших.Власти назвали атаки терактом. Одного преступника ликвидировали. Известно, что он был членом ИГ*, сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но освободился досрочно.Еще несколько человек задержаны, поиски соучастников продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T15:34 true PT1M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире