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СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти
СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти
Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:09
2020-11-03T15:19
теракт в вене
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию.Ране сообщалось о четырех погибших.По данным издания, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша. Число пострадавших составляет 17 человек.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20201103/terrorist-1582841956.html
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теракт в вене, вена, в мире

СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти

15:09 03.11.2020 (обновлено: 15:19 03.11.2020)
 
© REUTERS / Lisi NiesnerРаввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия
Раввин Шломо Хофмейстер около синагоги после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Lisi Niesner
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию.
Ране сообщалось о четырех погибших.
По данным издания, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша. Число пострадавших составляет 17 человек.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
14:53
Террорист в Вене имел при себе огнестрельное оружие и мачете
 
Теракт в ВенеВенаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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