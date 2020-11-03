https://ria.ru/20201103/terakt-1582844438.html
СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти
СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти
Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:09
2020-11-03T15:09
2020-11-03T15:19
теракт в вене
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию.Ране сообщалось о четырех погибших.По данным издания, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша. Число пострадавших составляет 17 человек.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20201103/terrorist-1582841956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире