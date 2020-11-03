https://ria.ru/20201103/terakt-1582844438.html

СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти

СМИ: число жертв теракта в Вене выросло до пяти

Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:09

2020-11-03T15:09

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теракт в вене

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число жертв нападений в центре Вены возросло до пяти человек, сообщает издание Heute со ссылкой на собственную информацию.Ране сообщалось о четырех погибших.По данным издания, скончался находившийся в тяжелом состоянии 21-летний юноша. Число пострадавших составляет 17 человек.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201103/terrorist-1582841956.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире