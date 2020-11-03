https://ria.ru/20201103/terakt-1582796654.html

Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции

Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции

Теракт в Вене может быть "жестом солидарности" местных исламистов с радикалами Франции на фоне скандала вокруг карикатур на пророка Мухаммеда. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:39

2020-11-03T11:39

2020-11-03T11:39

теракт в вене

убийство учителя во франции

исламское государство

сергей гончаров

франция

австрия

вена

париж

терроризм

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Теракт в Вене может быть "жестом солидарности" местных исламистов с радикалами Франции на фоне скандала вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.В понедельник в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой, в том числе, по данным СМИ, на синагогу. Погибли четыре человека.Один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом, а глава МВД Карл Нехаммер указал, что стрелявший был сторонником группировки "Исламское государство"*.Нападение же на французского учителя Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Молодой человек убил и обезглавил учителя на улице, а затем был застрелен полицией.По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже РИА Новости заявляли, что последние 12 лет молодой человек жил во Франции.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201102/emigranty-1582594278.html

франция

австрия

вена

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, убийство учителя во франции, исламское государство, сергей гончаров, франция, австрия, вена, париж, терроризм, в мире