https://ria.ru/20201103/telefon-1582847238.html

В Сочи нашли телефон пропавшего сооснователя Skillbox

В Сочи нашли телефон пропавшего сооснователя Skillbox

В Сочи нашли телефон сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который пропал два дня назад. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:22

2020-11-03T15:22

2020-11-03T16:47

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. В Сочи нашли телефон сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который пропал два дня назад.Аппарат лежал на берегу моря, напротив пирса у стадиона "Фишт". Это в получасе ходьбы от гостиницы, где остановился бизнесмен, пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.В ночь на 1 ноября Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил.Поисками занимаются полиция, отряд "Лиза Алерт" и спасатели МЧС на катере.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019-го его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, происшествия