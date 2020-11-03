https://ria.ru/20201103/telefon-1582847238.html
В Сочи нашли телефон пропавшего сооснователя Skillbox
В Сочи нашли телефон пропавшего сооснователя Skillbox
В Сочи нашли телефон сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который пропал два дня назад. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:22
2020-11-03T15:22
2020-11-03T16:47
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. В Сочи нашли телефон сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который пропал два дня назад.Аппарат лежал на берегу моря, напротив пирса у стадиона "Фишт". Это в получасе ходьбы от гостиницы, где остановился бизнесмен, пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.В ночь на 1 ноября Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил.Поисками занимаются полиция, отряд "Лиза Алерт" и спасатели МЧС на катере.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019-го его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, происшествия