https://ria.ru/20201103/svr-1582802952.html
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:10
2020-11-03T12:10
2020-11-03T15:11
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Читайте полный текст интервью >>>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность
"То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T12:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире