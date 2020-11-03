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Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, 03.11.2020
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность
"То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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видео, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, сша, в мире
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ

12:10 03.11.2020 (обновлено: 15:11 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Ну, мы, вы знаете, до сих пор поддерживаем партнерские отношения с коллегами из ЦРУ, обмениваемся информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом. И такое взаимодействие существует на уровне практически всех крупнейших разведывательных служб в мире", - сказал Нарышкин.

Читайте полный текст интервью >>>
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинСШАВ мире
 
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