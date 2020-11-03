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Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ

Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:10

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) и ЦРУ США до сих пор поддерживают партнерские отношения и обмениваются информацией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Читайте полный текст интервью >>>

сша

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Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность "То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T12:10 true PT2M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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