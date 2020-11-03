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В отель российских корреспондентов в Вашингтоне попали шальные пули
В отель российских корреспондентов в Вашингтоне попали шальные пули
Пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, оказались, по версии полиции, шальными, рассказал РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:32
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, оказались, по версии полиции, шальными, рассказал РИА Новости корреспондент канала Алексей Веселовский.Ранее он сообщил об инциденте, произошедшем в ночь на вторник в Вашингтоне, информацию о стрельбе РИА Новости подтвердили сотрудники отеля, никто не пострадал. На месте происшествия корреспонденты РИА Новости обнаружили простреленное стекло с отверстием, предположительно, от пули, разломом и множеством трещин."По словам сотрудницы на ресепшен, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби", — сказал Веселовский.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
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Кадры отеля в Вашингтоне, около которого велась стрельба
Обстрелян отель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ. Все произошло в ночь на вторник, никто не пострадал, рассказал РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский. "Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба", - пояснил Веселовский.
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нтв (телеканал), вашингтон (город), происшествия

В отель российских корреспондентов в Вашингтоне попали шальные пули

06:32 03.11.2020 (обновлено: 12:10 03.11.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, оказались, по версии полиции, шальными, рассказал РИА Новости корреспондент канала Алексей Веселовский.
Ранее он сообщил об инциденте, произошедшем в ночь на вторник в Вашингтоне, информацию о стрельбе РИА Новости подтвердили сотрудники отеля, никто не пострадал. На месте происшествия корреспонденты РИА Новости обнаружили простреленное стекло с отверстием, предположительно, от пули, разломом и множеством трещин.
"По словам сотрудницы на ресепшен, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби", — сказал Веселовский.
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НТВ (телеканал)Вашингтон (город)Происшествия
 
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