https://ria.ru/20201103/strelba-1582757997.html
В отель российских корреспондентов в Вашингтоне попали шальные пули
В отель российских корреспондентов в Вашингтоне попали шальные пули
Пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, оказались, по версии полиции, шальными, рассказал РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:32
2020-11-03T06:32
2020-11-03T12:10
нтв (телеканал)
вашингтон (город)
происшествия
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, оказались, по версии полиции, шальными, рассказал РИА Новости корреспондент канала Алексей Веселовский.Ранее он сообщил об инциденте, произошедшем в ночь на вторник в Вашингтоне, информацию о стрельбе РИА Новости подтвердили сотрудники отеля, никто не пострадал. На месте происшествия корреспонденты РИА Новости обнаружили простреленное стекло с отверстием, предположительно, от пули, разломом и множеством трещин."По словам сотрудницы на ресепшен, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби", — сказал Веселовский.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
вашингтон (город)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры отеля в Вашингтоне, около которого велась стрельба
Обстрелян отель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ. Все произошло в ночь на вторник, никто не пострадал, рассказал РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский. "Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба", - пояснил Веселовский.
2020-11-03T06:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), вашингтон (город), происшествия