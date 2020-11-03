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В Вашингтоне обстреляли отель, где живут российские журналисты
В Вашингтоне обстреляли отель, где живут российские журналисты
Гостиница в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, была обстреляна в ночь на вторник, однако никто не пострадал. О... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:12
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вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Гостиница в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, была обстреляна в ночь на вторник, однако никто не пострадал. О случившемся сообщил РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский, эту же информацию подтвердили РИА Новости сотрудники отеля.На месте происшествия корреспонденты РИА Новости обнаружили разбитое витражное стекло на первом этаже гостиницы Holiday Inn, с отверстием примерно в один сантиметр и разломом с множеством трещин, предположительно, от попадания пули или нескольких пуль, внутри холла первого этажа и на улице разбросаны осколки стекла.Когда корреспонденты РИА Новости приехали к отелю, полиции на месте уже не было, вокруг обстановка спокойная, служащие гостиницы меняют витраж.Администратор отеля подтвердила информацию о стрельбе. "Да, был такой инцидент, но, к счастью, никто не пострадал", — сказала она. По ее словам, стреляли снаружи.Официальных комментариев от местной полиции пока не поступало.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
вашингтон (город)
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Кадры отеля в Вашингтоне, около которого велась стрельба
Обстрелян отель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ. Все произошло в ночь на вторник, никто не пострадал, рассказал РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский. "Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба", - пояснил Веселовский.
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вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне обстреляли отель, где живут российские журналисты

06:12 03.11.2020 (обновлено: 12:15 03.11.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Гостиница в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ, была обстреляна в ночь на вторник, однако никто не пострадал. О случившемся сообщил РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский, эту же информацию подтвердили РИА Новости сотрудники отеля.
На месте происшествия корреспонденты РИА Новости обнаружили разбитое витражное стекло на первом этаже гостиницы Holiday Inn, с отверстием примерно в один сантиметр и разломом с множеством трещин, предположительно, от попадания пули или нескольких пуль, внутри холла первого этажа и на улице разбросаны осколки стекла.
© РИА НовостиОтель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ, подвергся обстрелу
Отель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ, подвергся обстрелу - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости
Отель в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского НТВ, подвергся обстрелу

"Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба", — рассказал Веселовский.

Когда корреспонденты РИА Новости приехали к отелю, полиции на месте уже не было, вокруг обстановка спокойная, служащие гостиницы меняют витраж.
Администратор отеля подтвердила информацию о стрельбе. "Да, был такой инцидент, но, к счастью, никто не пострадал", — сказала она. По ее словам, стреляли снаружи.
Официальных комментариев от местной полиции пока не поступало.
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