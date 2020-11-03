https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html
В России начали продавать памятные монеты к столетию Удмуртии
В России начали продавать памятные монеты к столетию Удмуртии
Памятные серебряные монеты, выпущенные к 100-летию государственности Удмуртии, начали продаваться в России, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:50
2020-11-03T17:50
2020-11-03T17:50
удмуртская республика
россия
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Памятные серебряные монеты, выпущенные к 100-летию государственности Удмуртии, начали продаваться в России, сообщает пресс-служба главы республики.В 2020 году Республика Удмуртия отмечает 100-летие государственности. В течение года в регионе проходят выставки, форумы и праздничные мероприятия.Также сообщается, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне - герб Удмуртии, изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, выполненные в технике лазерного матирования, а также рельефное изображение стоящей на берегу реки молодой пары в традиционных удмуртских костюмах."Монеты номиналом три рубля выполнены с высоким качеством из серебра 925-й пробы, его масса - 31,1 грамма. Они выпущены тиражом 3 тысячи экземпляров, при этом в Удмуртию поступила ограниченная партия. Монета является законным средством наличного платежа в России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - поясняет пресс-служба руководителя республики.
https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 3 ноя – РИА Новости.
Памятные серебряные монеты, выпущенные к 100-летию государственности Удмуртии
, начали продаваться в России, сообщает пресс-служба главы республики.
В 2020 году Республика Удмуртия отмечает 100-летие государственности. В течение года в регионе проходят выставки, форумы и праздничные мероприятия.
"Сегодня, 3 ноября, состоялась онлайн-презентация памятной серебряной монеты "100-летие образования Удмуртской Республики", которую выпустил Банк России. Началась их продажа в России", - сообщает пресс-служба главы региона.
Также сообщается, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне - герб Удмуртии, изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, выполненные в технике лазерного матирования, а также рельефное изображение стоящей на берегу реки молодой пары в традиционных удмуртских костюмах.
"Монеты номиналом три рубля выполнены с высоким качеством из серебра 925-й пробы, его масса - 31,1 грамма. Они выпущены тиражом 3 тысячи экземпляров, при этом в Удмуртию поступила ограниченная партия. Монета является законным средством наличного платежа в России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - поясняет пресс-служба руководителя республики.