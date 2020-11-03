https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html

В России начали продавать памятные монеты к столетию Удмуртии

В России начали продавать памятные монеты к столетию Удмуртии

Памятные серебряные монеты, выпущенные к 100-летию государственности Удмуртии, начали продаваться в России, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:50

2020-11-03T17:50

2020-11-03T17:50

удмуртская республика

россия

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Памятные серебряные монеты, выпущенные к 100-летию государственности Удмуртии, начали продаваться в России, сообщает пресс-служба главы республики.В 2020 году Республика Удмуртия отмечает 100-летие государственности. В течение года в регионе проходят выставки, форумы и праздничные мероприятия.Также сообщается, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне - герб Удмуртии, изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, выполненные в технике лазерного матирования, а также рельефное изображение стоящей на берегу реки молодой пары в традиционных удмуртских костюмах."Монеты номиналом три рубля выполнены с высоким качеством из серебра 925-й пробы, его масса - 31,1 грамма. Они выпущены тиражом 3 тысячи экземпляров, при этом в Удмуртию поступила ограниченная партия. Монета является законным средством наличного платежа в России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - поясняет пресс-служба руководителя республики.

https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, удмуртская республика (удмуртия), общество