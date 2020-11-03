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https://ria.ru/20201103/stavropole-1582666347.html
Суперинтенсивные сады Ставрополья: зачем выращивают чудо-яблочки
Суперинтенсивные сады Ставрополья: зачем выращивают чудо-яблочки
В 2018 году Владимир Путин ознакомился со ставропольским инновационным проектом — суперинтенсивными яблоневыми садами. "Если что, яблоками отобьемся", —... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:00
2020-11-03T11:44
хорошие новости
хорошие новости
ставропольский край
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В 2018 году Владимир Путин ознакомился со ставропольским инновационным проектом — суперинтенсивными яблоневыми садами. "Если что, яблоками отобьемся", — прокомментировал тогда урожай крупных и тяжелых плодов президент. Как с тех пор развивается садовый эксперимент на Ставрополье, корреспонденту проекта "Хорошие новости" рассказали в одном из районов края.Действительно, просторные яблоневые сады, по которым можно прогуливаться, остаются в прошлом. На их место приходят компактные и суперэффективные. Владельцы подсобных хозяйств в погоне за урожайностью переходят на современные технологии, несмотря на их большую себестоимость.Суперинтенсивный сад представляет собой узкие ряды с деревьями, которые подвязывают к шпалере на небольшом расстоянии друг от друга. Над ними натягивается сетка, защищающая урожай от града и птиц. Также при выращивании таких садов используют капельный полив, благодаря которому почва всегда остается влажной и напитанной необходимыми микроэлементами.Такой яблоневый проект — это эксперимент по развитию интенсивного садоводства в регионе. Сады суперинтенсивного типа заложены с использованием новых технологий, что позволяет получить небывалый до этого урожай фруктов — до 60 тонн с гектара. Для сравнения: обычные яблоневые сады дают урожайность около 12 тонн.При этом для суперинтенсивного сада нельзя использовать обычные саженцы. Выведены специальные сорта, которые способны давать обильный урожай с яблони высотой не более трех метров. Благодаря таким габаритам деревьев и компактности сада сбор плодов становится более быстрым и, соответственно, дешевым.Так, в текущем году еще больше землепользователей Ставрополья начнут выращивать яблоки в суперинтенсивных садах.Кроме того, на реализацию такого проекта в 2018-2019 годах из бюджета Ставрополья было выделено 160 миллионов рублей грантовой поддержки. При этом, по словам Дридигера, это позволило обеспечить дополнительный доход фермерам в 300-400 тысяч рублей каждому. В текущем году на поддержку землепользователям будет выделено еще 80 миллионов рублей.Как рассказал владелец одного из фермерских хозяйств Красногвардейского района Виктор Архипов, саженцы для своего сада суперинтенсивного типа он закупает в Италии. Эти деревья низкие, тонкие, но дают много крупных плодов. Несмотря на высокую себестоимость за саженец и уход, по его словам, проект окупится с лихвой через пять лет, дав объем урожая, который превышает традиционный в пять раз."С обычного сада урожай получают лишь через пять лет, в пять-двенадцать тонн с гектара. Суперинтенсивный сад дает урожай уже на первый год. Я со своего снял десять тонн. Через пять лет я ожидаю 50 тонн и выше", — поделился фермер.Более того, закладывая сады суперинтенсивного типа, владельцы хозяйств создают рабочие места. Так, Архипов предоставил постоянную работу четырем жителям своего района и приглашает на сезонную работу десятки женщин из села, где, по его словам, кроме ухода за посадками и сбора урожая, работы больше нет.
https://ria.ru/20181009/1530292994.html
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60
хорошие новости, ставропольский край

Суперинтенсивные сады Ставрополья: зачем выращивают чудо-яблочки

08:00 03.11.2020 (обновлено: 11:44 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЯблоки сорта "Гала"
Яблоки сорта Гала - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В 2018 году Владимир Путин ознакомился со ставропольским инновационным проектом — суперинтенсивными яблоневыми садами. "Если что, яблоками отобьемся", — прокомментировал тогда урожай крупных и тяжелых плодов президент. Как с тех пор развивается садовый эксперимент на Ставрополье, корреспонденту проекта "Хорошие новости" рассказали в одном из районов края.
Действительно, просторные яблоневые сады, по которым можно прогуливаться, остаются в прошлом. На их место приходят компактные и суперэффективные. Владельцы подсобных хозяйств в погоне за урожайностью переходят на современные технологии, несмотря на их большую себестоимость.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.10.2018
9 октября 2018, 16:54
Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье
Суперинтенсивный сад представляет собой узкие ряды с деревьями, которые подвязывают к шпалере на небольшом расстоянии друг от друга. Над ними натягивается сетка, защищающая урожай от града и птиц. Также при выращивании таких садов используют капельный полив, благодаря которому почва всегда остается влажной и напитанной необходимыми микроэлементами.
Такой яблоневый проект — это эксперимент по развитию интенсивного садоводства в регионе. Сады суперинтенсивного типа заложены с использованием новых технологий, что позволяет получить небывалый до этого урожай фруктов — до 60 тонн с гектара. Для сравнения: обычные яблоневые сады дают урожайность около 12 тонн.
© Из личного архива Виктора АрхиповаСаженцы в суперинтенсивных садах высаживают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга
Саженцы в суперинтенсивных садах высаживают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга
1 из 2
Саженцы в суперинтенсивных садах высаживают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга
© Из личного архива Виктора Архипова
© Из личного архива Виктора АрхиповаВысота деревьев не превышает трех метров
Высота деревьев не превышает трех метров
2 из 2
Высота деревьев не превышает трех метров
© Из личного архива Виктора Архипова
1 из 2
Саженцы в суперинтенсивных садах высаживают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга
© Из личного архива Виктора Архипова
2 из 2
Высота деревьев не превышает трех метров
© Из личного архива Виктора Архипова
При этом для суперинтенсивного сада нельзя использовать обычные саженцы. Выведены специальные сорта, которые способны давать обильный урожай с яблони высотой не более трех метров. Благодаря таким габаритам деревьев и компактности сада сбор плодов становится более быстрым и, соответственно, дешевым.
Так, в текущем году еще больше землепользователей Ставрополья начнут выращивать яблоки в суперинтенсивных садах.

"Всего за период с 2018 по 2019 год заложено 40 гектаров садов суперинтенсивного типа в 400 личных подсобных хозяйствах. В текущем году будет заложено еще 20 гектаров", — рассказал о том, как развивается программа закладки садов в ЛПХ, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

Кроме того, на реализацию такого проекта в 2018-2019 годах из бюджета Ставрополья было выделено 160 миллионов рублей грантовой поддержки. При этом, по словам Дридигера, это позволило обеспечить дополнительный доход фермерам в 300-400 тысяч рублей каждому. В текущем году на поддержку землепользователям будет выделено еще 80 миллионов рублей.
Как рассказал владелец одного из фермерских хозяйств Красногвардейского района Виктор Архипов, саженцы для своего сада суперинтенсивного типа он закупает в Италии. Эти деревья низкие, тонкие, но дают много крупных плодов. Несмотря на высокую себестоимость за саженец и уход, по его словам, проект окупится с лихвой через пять лет, дав объем урожая, который превышает традиционный в пять раз.
© Из личного архива Виктора АрхиповаЯблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
1 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
© Из личного архива Виктора АрхиповаЯблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
2 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
© Из личного архива Виктора АрхиповаЯблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
3 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
1 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
2 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
3 из 3
Яблоки, выращенные в суперинтенсивных садах, отличаются своим качеством и размерами
© Из личного архива Виктора Архипова
"С обычного сада урожай получают лишь через пять лет, в пять-двенадцать тонн с гектара. Суперинтенсивный сад дает урожай уже на первый год. Я со своего снял десять тонн. Через пять лет я ожидаю 50 тонн и выше", — поделился фермер.
Более того, закладывая сады суперинтенсивного типа, владельцы хозяйств создают рабочие места. Так, Архипов предоставил постоянную работу четырем жителям своего района и приглашает на сезонную работу десятки женщин из села, где, по его словам, кроме ухода за посадками и сбора урожая, работы больше нет.
 
Хорошие новостиХорошие новостиСтавропольский край
 
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