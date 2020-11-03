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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/ssha-1582924865.html
Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:33
2020-11-03T23:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
колумбия
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными.Согласно последним данным, более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, из них почти 64 миллиона человек отправили бюллетени по почте.Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы администрации Белого дома претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582914888.html
https://ria.ru/20201103/tramp-ili-bayden-predvybornaya-gonka-v-ssha-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-1582842999.html
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дональд трамп, джо байден, сша, колумбия, в мире

Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней

23:33 03.11.2020
 
© Sputnik / СтрингерБюллетень на избирательном участке в городе Арлингтон штата Вирджиния, где проходят выборы президента СШ
Бюллетень на избирательном участке в городе Арлингтон штата Вирджиния, где проходят выборы президента СШ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Sputnik / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными.
Согласно последним данным, более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, из них почти 64 миллиона человек отправили бюллетени по почте.
Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.
В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАКолумбияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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