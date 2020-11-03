Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
© Sputnik / СтрингерБюллетень на избирательном участке в городе Арлингтон штата Вирджиния, где проходят выборы президента СШ
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными.
Согласно последним данным, более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, из них почти 64 миллиона человек отправили бюллетени по почте.
Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.
В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии.
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