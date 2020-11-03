https://ria.ru/20201103/ssha-1582924865.html

Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней

Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней

Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:33

2020-11-03T23:33

2020-11-03T23:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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колумбия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Судья в США предписал национальной Почтовой службе (USPS) экстренно проверить все отделения в поисках избирательных бюллетеней, остающихся недоставленными.Согласно последним данным, более 100 миллионов человек проголосовали на выборах в США досрочно, из них почти 64 миллиона человек отправили бюллетени по почте.Предписание выдано федеральным судьей в столичном округе Колумбия Эммет Салливан, к которому обратились несколько групп избирателей и общественных организаций, обеспокоенных задержками или потерями бюллетеней на почте.В ордере говорится, что сотрудники почтового ведомства должны до трех часов дня (23.00 мск) "убедиться в отсутствии залежавшихся бюллетеней" и в случае обнаружения немедленно отправить их в избирательные комиссии.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы администрации Белого дома претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582914888.html

https://ria.ru/20201103/tramp-ili-bayden-predvybornaya-gonka-v-ssha-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu-1582842999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, колумбия, в мире