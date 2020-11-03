https://ria.ru/20201103/ssha-1582766637.html

Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"

Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"

Сложная система выборов в США обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:08

2020-11-03T09:08

2020-11-03T09:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

флорида

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Сложная система выборов в США обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.Выборы в США проводятся по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Учитывая принцип "победитель получает все на уровне штата", непропорционально большой вес получают штаты, где разрыв между кандидатами небольшой, а выборщиков много.В этом году борьба идет почти исключительно на территории Трампа - в штатах, которые он выиграл в 2016 году. Таким образом, действующий президент оказывается аутсайдером кампании. Но Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов. Тем не менее, проигрыш даже одного-двух "колеблющихся" штатов может оказаться для Трампа фатальным, тогда как у Байдена есть много возможных путей к победе.Флорида (29 выборщиков) - это важнейший штат по определению, на победу могут претендовать и президент-республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден. Победа Трампа в этом штате в 2016 году предопределила выигрыш всех выборов. Байден немного опережает Трампа в опросах во Флориде. Первоначальные результаты от штата могут показывать некоторый крен в сторону демократов, поскольку сначала подсчитывают присланные по почте бюллетени, а голосовать по почте предпочитают именно демократы.Пенсильвания (20 выборщиков) почти так же важна, как Флорида, и недаром кандидаты колесят по этому штату практически безостановочно. Байден впереди, Трамп остается аутсайдером - авторитетный сайт FiveThirtyEight дает ему не более чем 15% вероятности выигрыша. Пенсильвания может сама по себе "похоронить" Трампа, а в сочетании с Флоридой практически обеспечит выигрыш Байдену. При этом результаты сразу после голосования могут оказаться "перекошены" в сторону республиканцев, поскольку поданные очно голоса подсчитывают первыми. В последующие дни демократы могут усилить свои позиции в штате и в конечном счете выиграть его.Северная Каролина с 15 выборщиками проголосовала на прошлых выборах за Трампа, но Байден и здесь опережает действующего президента в опросах. Первые результаты могут оказаться "перекошены" в пользу демократов, так как сначала считают присланные по почте голоса.В Огайо (18 выборщиков) Трамп неожиданно победил в 2016 году, штат по-прежнему является одним из важнейших в раскладе игры "кто первый наберет 270 выборщиков".Джорджия (16 выборщиков) - еще один южный штат, традиционно голосующий за республиканцев. В этом году у Байдена больше шансов, чем у Трампа, и его выигрыш может стать сенсацией, максимально осложняющей, если не закрывающей Трампу дорогу к заветным 270 выборщикам. Для Байдена проигрыш в Джорджии не будет критичным, если он выиграет в других "колеблющихся" штатах.В Неваде и Айове всего по 6 выборщиков, но если оба этих штата положит в свою копилку Байден, это будет серьезный задел на победу при прочих равных обстоятельствах. На прошлых выборах Айову выиграл Трамп, а Неваду - Хиллари Клинтон.Мичиган (16 выборщиков) и Висконсин (10) Трамп выиграл с крайне небольшим разрывом в 2016 годах, а Миннесоту (10 голосов выборщиков) проиграл с небольшим разрывом. Все три штата традиционно тяготеют к демократам, и Байден, в прошлом центрист и поборник прав "синих воротничков", импонирует местным избирателям. Трамп также серьезно вкладывался в эти штаты в преддверии выборов, постоянно посещая их и проводя митинги.Техас (38 выборщиков) - самый крупный штат, который остается "в игре". Традиционно он республиканский - в последний раз здесь побеждал кандидат демократов в далеком в 1976 году. Но демография штата меняется, здесь становится больше электората Демократической партии. В этом году досрочно проголосовали в Техасе больше избирателей, чем на выборах 2016 года. Интересно также и то, что в Техасе сначала считают голоса, поданные досрочно или по почте, а эти результаты могут показать непропорционально высокий результат для демократов. Впоследствии, как ожидается, республиканцы вернут утраченное преимущество, и борьба станет более равной. Проигрыш Техаса не критичен для Байдена, но с большой вероятностью станет концом надежд Трампа на переизбрание.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

https://ria.ru/20201030/vybory-1582290870.html

https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

флорида

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, флорида, пенсильвания, сша, в мире