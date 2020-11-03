Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/ssha-1582766637.html
Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"
Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"
Сложная система выборов в США обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:08
2020-11-03T09:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
флорида
пенсильвания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582652804_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8188b8108f05c3e6f9c335dbbba28d6c.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Сложная система выборов в США обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.Выборы в США проводятся по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Учитывая принцип "победитель получает все на уровне штата", непропорционально большой вес получают штаты, где разрыв между кандидатами небольшой, а выборщиков много.В этом году борьба идет почти исключительно на территории Трампа - в штатах, которые он выиграл в 2016 году. Таким образом, действующий президент оказывается аутсайдером кампании. Но Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов. Тем не менее, проигрыш даже одного-двух "колеблющихся" штатов может оказаться для Трампа фатальным, тогда как у Байдена есть много возможных путей к победе.Флорида (29 выборщиков) - это важнейший штат по определению, на победу могут претендовать и президент-республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден. Победа Трампа в этом штате в 2016 году предопределила выигрыш всех выборов. Байден немного опережает Трампа в опросах во Флориде. Первоначальные результаты от штата могут показывать некоторый крен в сторону демократов, поскольку сначала подсчитывают присланные по почте бюллетени, а голосовать по почте предпочитают именно демократы.Пенсильвания (20 выборщиков) почти так же важна, как Флорида, и недаром кандидаты колесят по этому штату практически безостановочно. Байден впереди, Трамп остается аутсайдером - авторитетный сайт FiveThirtyEight дает ему не более чем 15% вероятности выигрыша. Пенсильвания может сама по себе "похоронить" Трампа, а в сочетании с Флоридой практически обеспечит выигрыш Байдену. При этом результаты сразу после голосования могут оказаться "перекошены" в сторону республиканцев, поскольку поданные очно голоса подсчитывают первыми. В последующие дни демократы могут усилить свои позиции в штате и в конечном счете выиграть его.Северная Каролина с 15 выборщиками проголосовала на прошлых выборах за Трампа, но Байден и здесь опережает действующего президента в опросах. Первые результаты могут оказаться "перекошены" в пользу демократов, так как сначала считают присланные по почте голоса.В Огайо (18 выборщиков) Трамп неожиданно победил в 2016 году, штат по-прежнему является одним из важнейших в раскладе игры "кто первый наберет 270 выборщиков".Джорджия (16 выборщиков) - еще один южный штат, традиционно голосующий за республиканцев. В этом году у Байдена больше шансов, чем у Трампа, и его выигрыш может стать сенсацией, максимально осложняющей, если не закрывающей Трампу дорогу к заветным 270 выборщикам. Для Байдена проигрыш в Джорджии не будет критичным, если он выиграет в других "колеблющихся" штатах.В Неваде и Айове всего по 6 выборщиков, но если оба этих штата положит в свою копилку Байден, это будет серьезный задел на победу при прочих равных обстоятельствах. На прошлых выборах Айову выиграл Трамп, а Неваду - Хиллари Клинтон.Мичиган (16 выборщиков) и Висконсин (10) Трамп выиграл с крайне небольшим разрывом в 2016 годах, а Миннесоту (10 голосов выборщиков) проиграл с небольшим разрывом. Все три штата традиционно тяготеют к демократам, и Байден, в прошлом центрист и поборник прав "синих воротничков", импонирует местным избирателям. Трамп также серьезно вкладывался в эти штаты в преддверии выборов, постоянно посещая их и проводя митинги.Техас (38 выборщиков) - самый крупный штат, который остается "в игре". Традиционно он республиканский - в последний раз здесь побеждал кандидат демократов в далеком в 1976 году. Но демография штата меняется, здесь становится больше электората Демократической партии. В этом году досрочно проголосовали в Техасе больше избирателей, чем на выборах 2016 года. Интересно также и то, что в Техасе сначала считают голоса, поданные досрочно или по почте, а эти результаты могут показать непропорционально высокий результат для демократов. Впоследствии, как ожидается, республиканцы вернут утраченное преимущество, и борьба станет более равной. Проигрыш Техаса не критичен для Байдена, но с большой вероятностью станет концом надежд Трампа на переизбрание.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
https://ria.ru/20201030/vybory-1582290870.html
https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html
флорида
пенсильвания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582652804_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_7b9c5a8fc353f672b3e5497ce09784b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, флорида, пенсильвания, сша, в мире

Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"

09:08 03.11.2020 (обновлено: 09:13 03.11.2020)
 
© REUTERS / Nick Oxford/File PhotoДосрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Nick Oxford/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Сложная система выборов в США обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Выборы в США проводятся по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Учитывая принцип "победитель получает все на уровне штата", непропорционально большой вес получают штаты, где разрыв между кандидатами небольшой, а выборщиков много.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
В этом году борьба идет почти исключительно на территории Трампа - в штатах, которые он выиграл в 2016 году. Таким образом, действующий президент оказывается аутсайдером кампании. Но Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов. Тем не менее, проигрыш даже одного-двух "колеблющихся" штатов может оказаться для Трампа фатальным, тогда как у Байдена есть много возможных путей к победе.
Флорида (29 выборщиков) - это важнейший штат по определению, на победу могут претендовать и президент-республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден. Победа Трампа в этом штате в 2016 году предопределила выигрыш всех выборов. Байден немного опережает Трампа в опросах во Флориде. Первоначальные результаты от штата могут показывать некоторый крен в сторону демократов, поскольку сначала подсчитывают присланные по почте бюллетени, а голосовать по почте предпочитают именно демократы.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:51
Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США
Пенсильвания (20 выборщиков) почти так же важна, как Флорида, и недаром кандидаты колесят по этому штату практически безостановочно. Байден впереди, Трамп остается аутсайдером - авторитетный сайт FiveThirtyEight дает ему не более чем 15% вероятности выигрыша. Пенсильвания может сама по себе "похоронить" Трампа, а в сочетании с Флоридой практически обеспечит выигрыш Байдену. При этом результаты сразу после голосования могут оказаться "перекошены" в сторону республиканцев, поскольку поданные очно голоса подсчитывают первыми. В последующие дни демократы могут усилить свои позиции в штате и в конечном счете выиграть его.
Северная Каролина с 15 выборщиками проголосовала на прошлых выборах за Трампа, но Байден и здесь опережает действующего президента в опросах. Первые результаты могут оказаться "перекошены" в пользу демократов, так как сначала считают присланные по почте голоса.
В Огайо (18 выборщиков) Трамп неожиданно победил в 2016 году, штат по-прежнему является одним из важнейших в раскладе игры "кто первый наберет 270 выборщиков".
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 00:31
Скандалы президентской предвыборной кампании 2020 года в США
Джорджия (16 выборщиков) - еще один южный штат, традиционно голосующий за республиканцев. В этом году у Байдена больше шансов, чем у Трампа, и его выигрыш может стать сенсацией, максимально осложняющей, если не закрывающей Трампу дорогу к заветным 270 выборщикам. Для Байдена проигрыш в Джорджии не будет критичным, если он выиграет в других "колеблющихся" штатах.
В Неваде и Айове всего по 6 выборщиков, но если оба этих штата положит в свою копилку Байден, это будет серьезный задел на победу при прочих равных обстоятельствах. На прошлых выборах Айову выиграл Трамп, а Неваду - Хиллари Клинтон.
Мичиган (16 выборщиков) и Висконсин (10) Трамп выиграл с крайне небольшим разрывом в 2016 годах, а Миннесоту (10 голосов выборщиков) проиграл с небольшим разрывом. Все три штата традиционно тяготеют к демократам, и Байден, в прошлом центрист и поборник прав "синих воротничков", импонирует местным избирателям. Трамп также серьезно вкладывался в эти штаты в преддверии выборов, постоянно посещая их и проводя митинги.
Техас (38 выборщиков) - самый крупный штат, который остается "в игре". Традиционно он республиканский - в последний раз здесь побеждал кандидат демократов в далеком в 1976 году. Но демография штата меняется, здесь становится больше электората Демократической партии. В этом году досрочно проголосовали в Техасе больше избирателей, чем на выборах 2016 года. Интересно также и то, что в Техасе сначала считают голоса, поданные досрочно или по почте, а эти результаты могут показать непропорционально высокий результат для демократов. Впоследствии, как ожидается, республиканцы вернут утраченное преимущество, и борьба станет более равной. Проигрыш Техаса не критичен для Байдена, но с большой вероятностью станет концом надежд Трампа на переизбрание.
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 00:25
Процедура выборов президента США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденФлоридаПенсильванияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния