https://ria.ru/20201103/ssha-1582766130.html

Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов

Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов

Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:05

2020-11-03T09:05

2020-11-03T09:05

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не будет стараться налаживать с ней отношения, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден."Сейчас вся американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом, а если точнее – практически врагом. Поэтому ни одна из двух команд не будет стремиться наладить отношения с Россией. То есть, Америка с точки зрения российских интересов выбирает не между плохим и хорошим вариантом для России, а между плохим и менее плохим", - полагает Микаелян.По его мнению, Трамп и Байден не заинтересованы в налаживании российско-американских отношений. "Однако при этом у демократов гораздо более отрицательное отношение к России, нежели чем лично у Трампа. В то же время теоретически, если Байден сможет наладить отношения с Китаем и откажется от протекционистских мер, то это приведет к стабилизации фондовых рынков и росту международной торговли, что положительно отразится на экономике России", - прогнозирует собеседник агентства."Протекционизм и торговая война США с Китаем воспринимаются рынками как однозначно негативный сигнал, означающий ограничение экономического роста. Протекционистские меры являются для экономики мощным сдерживающим фактором. Поэтому любое их ослабление рождает у инвесторов и глобального бизнеса определенные надежды", - заключил он.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире