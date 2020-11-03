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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/ssha-1582766130.html
Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов
Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов
Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:05
2020-11-03T09:05
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не будет стараться налаживать с ней отношения, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден."Сейчас вся американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом, а если точнее – практически врагом. Поэтому ни одна из двух команд не будет стремиться наладить отношения с Россией. То есть, Америка с точки зрения российских интересов выбирает не между плохим и хорошим вариантом для России, а между плохим и менее плохим", - полагает Микаелян.По его мнению, Трамп и Байден не заинтересованы в налаживании российско-американских отношений. "Однако при этом у демократов гораздо более отрицательное отношение к России, нежели чем лично у Трампа. В то же время теоретически, если Байден сможет наладить отношения с Китаем и откажется от протекционистских мер, то это приведет к стабилизации фондовых рынков и росту международной торговли, что положительно отразится на экономике России", - прогнозирует собеседник агентства."Протекционизм и торговая война США с Китаем воспринимаются рынками как однозначно негативный сигнал, означающий ограничение экономического роста. Протекционистские меры являются для экономики мощным сдерживающим фактором. Поэтому любое их ослабление рождает у инвесторов и глобального бизнеса определенные надежды", - заключил он.
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россия
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353
60
россия, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт рассказал, какими будут отношения России и США после выборов

09:05 03.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в поддержку Дональда Трампа в пригороде Нью-Йорка
Участники автопробега в поддержку Дональда Трампа в пригороде Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом или даже врагом, поэтому ни одна из политических команд при победе на выборах президента США не будет стараться налаживать с ней отношения, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
"Сейчас вся американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом, а если точнее – практически врагом. Поэтому ни одна из двух команд не будет стремиться наладить отношения с Россией. То есть, Америка с точки зрения российских интересов выбирает не между плохим и хорошим вариантом для России, а между плохим и менее плохим", - полагает Микаелян.
По его мнению, Трамп и Байден не заинтересованы в налаживании российско-американских отношений. "Однако при этом у демократов гораздо более отрицательное отношение к России, нежели чем лично у Трампа. В то же время теоретически, если Байден сможет наладить отношения с Китаем и откажется от протекционистских мер, то это приведет к стабилизации фондовых рынков и росту международной торговли, что положительно отразится на экономике России", - прогнозирует собеседник агентства.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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"Протекционизм и торговая война США с Китаем воспринимаются рынками как однозначно негативный сигнал, означающий ограничение экономического роста. Протекционистские меры являются для экономики мощным сдерживающим фактором. Поэтому любое их ослабление рождает у инвесторов и глобального бизнеса определенные надежды", - заключил он.
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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