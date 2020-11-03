https://ria.ru/20201103/ssha-1582756698.html
Экс-начальник Генштаба РФ заявил, что армия США нацелена на кибероперации
Экс-начальник Генштаба РФ заявил, что армия США нацелена на кибероперации
Главным направлением развития Вооруженных сил США на ближайшую перспективу будет киберпространство и информационные технологии, этот процесс будет развиваться... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T05:10
2020-11-03T05:10
2020-11-03T05:10
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главным направлением развития Вооруженных сил США на ближайшую перспективу будет киберпространство и информационные технологии, этот процесс будет развиваться вне зависимости от того, кто станет президентом страны, заявил РИА Новости в понедельник экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Выборы президента США состоятся 3 ноября, в них участвуют Дональд Трамп (Республиканская партия) и Джо Байден (Демократическая партия).По его словам, в свете развития новых технологий защита своего киберпространства и проникновение в чужое остается задачей номер один для армии США наравне с проведением информационных войн и киберопераций."Сегодня наблюдается общая тенденция в армиях развитых стран мира – отход от концепции ведения классических войн с применением танков, пушек и самолетов и переход к "интеллектуальным войнам", - сказал генерал армии.При этом он подчеркнул, что с учетом технологической мощи экономики США России нельзя находиться в эйфории от собственных успехов в создании новых видов вооружений, гиперзвука, боевого лазера и других."История развития наших стран и вооружений свидетельствует о том, что преимущество одной из сторон в той или иной области вооружений и военной техники никогда не было долговременным, касалось ли это космической сферы, авиации или кораблей", - заявил Балуевский.
https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577765043.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Главным направлением развития Вооруженных сил США
на ближайшую перспективу будет киберпространство и информационные технологии, этот процесс будет развиваться вне зависимости от того, кто станет президентом страны, заявил РИА Новости в понедельник экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский
.
Выборы президента США состоятся 3 ноября, в них участвуют Дональд Трамп
(Республиканская партия) и Джо Байден
(Демократическая партия).
"На протяжении последних 20 лет киберпространство и информационные технологии получили развитие во всех видах Вооруженных сил США при трех последних президентах. Думается, что эта тенденция сохранится и дальше вне зависимости от результатов выборов. Армия, в том числе американская, – организм консервативный, который не сильно подвержен колебаниям политической надстройки", - сказал Балуевский.
По его словам, в свете развития новых технологий защита своего киберпространства и проникновение в чужое остается задачей номер один для армии США наравне с проведением информационных войн и киберопераций.
"Сегодня наблюдается общая тенденция в армиях развитых стран мира – отход от концепции ведения классических войн с применением танков, пушек и самолетов и переход к "интеллектуальным войнам", - сказал генерал армии.
При этом он подчеркнул, что с учетом технологической мощи экономики США России нельзя находиться в эйфории от собственных успехов в создании новых видов вооружений, гиперзвука, боевого лазера и других.
"История развития наших стран и вооружений свидетельствует о том, что преимущество одной из сторон в той или иной области вооружений и военной техники никогда не было долговременным, касалось ли это космической сферы, авиации или кораблей", - заявил Балуевский.