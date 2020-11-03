Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/spetssluzhby-1582794702.html
Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене
Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене
Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:33
2020-11-03T11:33
теракт в вене
исламское государство
сергей гончаров
австрия
вена
терроризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582767098_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_bcc4f863a9bc0afeb83585e4d81c9885.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По мнению Гончарова, сложившаяся в Европе ситуация имеет тенденцию к ухудшению: на фоне "беспомощности" спецслужб местное население может собираться в отряды самообороны, что только "раскачает" обстановку."Если население и дальше будет убеждаться в неспособности властей и спецслужб защитить жителей от отрезания голов, то возникнут стихийные команды самообороны, которые уже стали образовываться в Германии, говорящие: "Не можете защитить нас вы, тогда мы сами за себя постоим", а это уже можно назвать войной", - подчеркнул ветеран "Альфы".В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший убит - он, по словам главы МВД Австрии, был сторонником группировки "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20201103/vena-1582773384.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582767098_724:287:3072:2048_1400x0_80_0_0_a8439e6e57af5cd5f1cd28df6713b734.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в вене, исламское государство, сергей гончаров, австрия, вена, терроризм, в мире

Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене

11:33 03.11.2020
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Спецслужбы Австрии никак не сработали. Работа спецслужб заключается в двух действиях: первое – отличная агентурно-оперативная работа, которая позволяет им получать информацию до того, как производится теракт; второе – работа силового блока, которая обеспечивает безопасность заложников и граждан. Тут и обсуждать нечего", - сказал он.

По мнению Гончарова, сложившаяся в Европе ситуация имеет тенденцию к ухудшению: на фоне "беспомощности" спецслужб местное население может собираться в отряды самообороны, что только "раскачает" обстановку.
"Если население и дальше будет убеждаться в неспособности властей и спецслужб защитить жителей от отрезания голов, то возникнут стихийные команды самообороны, которые уже стали образовываться в Германии, говорящие: "Не можете защитить нас вы, тогда мы сами за себя постоим", а это уже можно назвать войной", - подчеркнул ветеран "Альфы".
Полицейские заблокировали улицу после теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 09:54
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший убит - он, по словам главы МВД Австрии, был сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Теракт в ВенеИсламское государствоСергей ГончаровАвстрияВенатерроризмВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния