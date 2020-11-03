Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Спецслужбы Австрии никак не сработали. Работа спецслужб заключается в двух действиях: первое – отличная агентурно-оперативная работа, которая позволяет им получать информацию до того, как производится теракт; второе – работа силового блока, которая обеспечивает безопасность заложников и граждан. Тут и обсуждать нечего", - сказал он.
По мнению Гончарова, сложившаяся в Европе ситуация имеет тенденцию к ухудшению: на фоне "беспомощности" спецслужб местное население может собираться в отряды самообороны, что только "раскачает" обстановку.
"Если население и дальше будет убеждаться в неспособности властей и спецслужб защитить жителей от отрезания голов, то возникнут стихийные команды самообороны, которые уже стали образовываться в Германии, говорящие: "Не можете защитить нас вы, тогда мы сами за себя постоим", а это уже можно назвать войной", - подчеркнул ветеран "Альфы".
Вчера, 09:54Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший убит - он, по словам главы МВД Австрии, был сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация