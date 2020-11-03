https://ria.ru/20201103/spetssluzhby-1582794702.html

Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене

Ветеран "Альфы" раскритиковал работу спецслужб после теракта в Вене

Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:33

2020-11-03T11:33

2020-11-03T11:33

теракт в вене

исламское государство

сергей гончаров

австрия

вена

терроризм

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские спецслужбы продемонстрировали некомпетентность, не справившись со своей прямой обязанностью – предупредить теракт в Вене ещё на стадии планирования, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По мнению Гончарова, сложившаяся в Европе ситуация имеет тенденцию к ухудшению: на фоне "беспомощности" спецслужб местное население может собираться в отряды самообороны, что только "раскачает" обстановку."Если население и дальше будет убеждаться в неспособности властей и спецслужб защитить жителей от отрезания голов, то возникнут стихийные команды самообороны, которые уже стали образовываться в Германии, говорящие: "Не можете защитить нас вы, тогда мы сами за себя постоим", а это уже можно назвать войной", - подчеркнул ветеран "Альфы".В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший убит - он, по словам главы МВД Австрии, был сторонником группировки "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201103/vena-1582773384.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, исламское государство, сергей гончаров, австрия, вена, терроризм, в мире