https://ria.ru/20201103/sochi-1582887001.html

В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону

В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону

Власти Сочи вместе с тремя горными курортами, Кавказским заповедником, Нацпарком и "Скайпарком" создадут к зимнему сезону единую туристическую зону, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:38

2020-11-03T18:38

2020-11-03T18:38

туризм

туризм

красная поляна

туристы

новости - туризм

роза хутор

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сочи

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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Сочи вместе с тремя горными курортами, Кавказским заповедником, Нацпарком и "Скайпарком" создадут к зимнему сезону единую туристическую зону, сообщает администрация города."Для комфорта жителей и гостей было принято решение создать четкий механизм взаимодействия между курортами Красной Поляны. Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", – цитируются в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ "Газпром", "Роза Хутор", "Красная Поляна", а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте "Скайпарк". "Ключевым направлением сотрудничества станет повышение качества сервиса и горнолыжной инфраструктуры. С этого года единая система ски-пассов объединит три комплекса: "Газпром", "Альпика Сервис" и "Роза Хутор", затем к ней присоединится курорт "Красная Поляна". Планируется создать единую сеть пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, проложить сеть велодорожек, которые соединят горные курорты с поселком Красная Поляна", — говорится в сообщении.Горнолыжные комплексы Красной Поляны уже начали подготовку к приему гостей в зимний период. Были учтены все рекомендации Роспотребнадзора, которые помогли избежать роста заболеваемости в летний сезон.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

красная поляна

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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