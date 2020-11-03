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Туризм
https://ria.ru/20201103/sochi-1582887001.html
В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону
В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону
Власти Сочи вместе с тремя горными курортами, Кавказским заповедником, Нацпарком и "Скайпарком" создадут к зимнему сезону единую туристическую зону, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:38
2020-11-03T18:38
туризм
туризм
красная поляна
туристы
новости - туризм
роза хутор
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Сочи вместе с тремя горными курортами, Кавказским заповедником, Нацпарком и "Скайпарком" создадут к зимнему сезону единую туристическую зону, сообщает администрация города."Для комфорта жителей и гостей было принято решение создать четкий механизм взаимодействия между курортами Красной Поляны. Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", – цитируются в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ "Газпром", "Роза Хутор", "Красная Поляна", а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте "Скайпарк". "Ключевым направлением сотрудничества станет повышение качества сервиса и горнолыжной инфраструктуры. С этого года единая система ски-пассов объединит три комплекса: "Газпром", "Альпика Сервис" и "Роза Хутор", затем к ней присоединится курорт "Красная Поляна". Планируется создать единую сеть пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, проложить сеть велодорожек, которые соединят горные курорты с поселком Красная Поляна", — говорится в сообщении.Горнолыжные комплексы Красной Поляны уже начали подготовку к приему гостей в зимний период. Были учтены все рекомендации Роспотребнадзора, которые помогли избежать роста заболеваемости в летний сезон.
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красная поляна
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туризм, красная поляна, туристы, новости - туризм, роза хутор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи

В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону

18:38 03.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Сочи вместе с тремя горными курортами, Кавказским заповедником, Нацпарком и "Скайпарком" создадут к зимнему сезону единую туристическую зону, сообщает администрация города.
"Для комфорта жителей и гостей было принято решение создать четкий механизм взаимодействия между курортами Красной Поляны. Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", – цитируются в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.
С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ "Газпром", "Роза Хутор", "Красная Поляна", а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте "Скайпарк".
"Ключевым направлением сотрудничества станет повышение качества сервиса и горнолыжной инфраструктуры. С этого года единая система ски-пассов объединит три комплекса: "Газпром", "Альпика Сервис" и "Роза Хутор", затем к ней присоединится курорт "Красная Поляна". Планируется создать единую сеть пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, проложить сеть велодорожек, которые соединят горные курорты с поселком Красная Поляна", — говорится в сообщении.
Горнолыжные комплексы Красной Поляны уже начали подготовку к приему гостей в зимний период. Были учтены все рекомендации Роспотребнадзора, которые помогли избежать роста заболеваемости в летний сезон.
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