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Сооснователь сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи
Сооснователь сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи
Сооснователь образовательной платформы Skillbox 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщили РИА Новости в Mail.ru Group (владеет контрольной долей сервиса). РИА Новости, 03.11.2020
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сооснователь образовательной платформы Skillbox 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщили РИА Новости в Mail.ru Group (владеет контрольной долей сервиса)."В ночь на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в три часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь", — рассказали в интернет-холдинге.Там уточнили, что Коропов ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме.Полиция разыскивает пропавшего, созданы поисковые отряды.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте с десяти до 60,33 процента.
https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html
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mail.ru group, сочи, общество

Сооснователь сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

10:41 03.11.2020 (обновлено: 16:09 03.11.2020)
 
© Фото : SkillboxИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Skillbox
Игорь Коропов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сооснователь образовательной платформы Skillbox 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщили РИА Новости в Mail.ru Group (владеет контрольной долей сервиса).
"В ночь на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в три часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь", — рассказали в интернет-холдинге.
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Там уточнили, что Коропов ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме.
Полиция разыскивает пропавшего, созданы поисковые отряды.
Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".
По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте с десяти до 60,33 процента.
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Mail.Ru GroupСочиОбщество
 
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