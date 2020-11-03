https://ria.ru/20201103/sochi-1582780622.html

Сооснователь сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

Сооснователь сервиса Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

Сооснователь образовательной платформы Skillbox 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщили РИА Новости в Mail.ru Group (владеет контрольной долей сервиса). РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:41

2020-11-03T10:41

2020-11-03T16:09

mail.ru group

сочи

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сооснователь образовательной платформы Skillbox 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи, сообщили РИА Новости в Mail.ru Group (владеет контрольной долей сервиса)."В ночь на 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Приблизительно в три часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь", — рассказали в интернет-холдинге.Там уточнили, что Коропов ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме.Полиция разыскивает пропавшего, созданы поисковые отряды.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group, которая впоследствии нарастила долю в проекте с десяти до 60,33 процента.

https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html

https://ria.ru/20201006/model-1578423489.html

сочи

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mail.ru group, сочи, общество