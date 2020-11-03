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РИА Наука
https://ria.ru/20201103/smartfon-1582869672.html
Назван самый мощный смартфон
Назван самый мощный смартфон
По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:08
2020-11-03T19:27
риа наука
google android
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu.Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на пятинанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье — у iQOO 5.Смартфоны с более свежим Snapdragon 865 Plus не смогли подняться в рейтинге выше седьмой строчки. Впрочем, нужно понимать, что синтетические бенчмарки не до конца отражают реальную производительность.
https://ria.ru/20201022/huawei-1581049988.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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google android, huawei technologies, технологии

Назван самый мощный смартфон

17:08 03.11.2020 (обновлено: 19:27 03.11.2020)
 
© HuaweiHuawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu.
Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на пятинанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье — у iQOO 5.
Huawei Mate 40 Pro - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 17:46РИА Наука
Huawei представил "последний флагман" Mate 40 Pro
Смартфоны с более свежим Snapdragon 865 Plus не смогли подняться в рейтинге выше седьмой строчки. Впрочем, нужно понимать, что синтетические бенчмарки не до конца отражают реальную производительность.
 
РИА НаукаGoogle AndroidHuawei TechnologiesТехнологии
 
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