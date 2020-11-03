https://ria.ru/20201103/slushaniya-1582805085.html

В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году возобновились во вторник в особо охраняемом комплексе Схипхол в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:18

2020-11-03T12:18

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году возобновились во вторник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах.Последнее заседание прошло 28 сентября.Ожидается, что в ходе нынешних слушаний защита будет иметь возможность озвучить новые запросы для дальнейшего расследования. Прокуратура сможет высказать свою позицию по запросам. После этого суд примет решение по новым ходатайствам.Судебный комплекс Схипхол зарезервирован для слушаний на две недели - до 13 ноября, однако по ходу процесса заседания могут переноситься или отменяться. Нынешнее заседание является последним в рамках предварительных слушаний. Планируется, что слушания дела по существу начнутся в 2021 году.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html

нидерланды

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, украина, в мире