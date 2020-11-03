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Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке
Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке
Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон — для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:17
2020-11-03T12:17
google android
apple ios
apple
синергия
антон аверин
технологии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон — для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые достаточно легко внедрить на любое устройство. Чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android, рассказал агентству Прайм заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.Однако владельцам устройств с iOS радоваться рано — ситуация тоже далека от идеальной. Несмотря на уверения Apple в максимальной безопасности, казусы случаются и с их продукцией. Например, время от времени из "облака" случаются утечки пользовательских данных, указал Аверин.В целом можно сказать, что все смартфоны в более или менее равной степени надежно защищены перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя. Однако спецслужбы или профессиональные хакеры без труда получат нужные им данные с любого устройства, невзирая на уверения его производителя, предупредил специалист.По его словам, чем больше "дыр" на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство перед атаками злоумышленников. Поэтому тем, кто — обоснованно или нет — особо сильно боится преследования, стоит рассмотреть аппараты со съемным аккумулятором, заключил он.
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google android, apple ios, apple, синергия, антон аверин, технологии

Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке

03:17 03.11.2020 (обновлено: 12:17 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон — для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые достаточно легко внедрить на любое устройство. Чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android, рассказал агентству Прайм заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

"По мировой статистике, за 2020 год доля устройств под управлением ОС Android составляет 70-71 процент, и данный показатель остается практически неизменным, так как почти все производители мобильных устройств используют эту операционную систему в своих смартфонах. Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников", — отмечает эксперт.

Однако владельцам устройств с iOS радоваться рано — ситуация тоже далека от идеальной. Несмотря на уверения Apple в максимальной безопасности, казусы случаются и с их продукцией. Например, время от времени из "облака" случаются утечки пользовательских данных, указал Аверин.
В целом можно сказать, что все смартфоны в более или менее равной степени надежно защищены перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя. Однако спецслужбы или профессиональные хакеры без труда получат нужные им данные с любого устройства, невзирая на уверения его производителя, предупредил специалист.
По его словам, чем больше "дыр" на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство перед атаками злоумышленников. Поэтому тем, кто — обоснованно или нет — особо сильно боится преследования, стоит рассмотреть аппараты со съемным аккумулятором, заключил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Google AndroidApple iOSAppleСинергияАнтон АверинТехнологии
 
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