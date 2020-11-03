https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке

Эксперт рассказал, какие смартфоны максимально подвержены слежке

Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон — для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:17

2020-11-03T03:17

2020-11-03T12:17

google android

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apple

синергия

антон аверин

технологии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон — для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые достаточно легко внедрить на любое устройство. Чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android, рассказал агентству Прайм заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.Однако владельцам устройств с iOS радоваться рано — ситуация тоже далека от идеальной. Несмотря на уверения Apple в максимальной безопасности, казусы случаются и с их продукцией. Например, время от времени из "облака" случаются утечки пользовательских данных, указал Аверин.В целом можно сказать, что все смартфоны в более или менее равной степени надежно защищены перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя. Однако спецслужбы или профессиональные хакеры без труда получат нужные им данные с любого устройства, невзирая на уверения его производителя, предупредил специалист.По его словам, чем больше "дыр" на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство перед атаками злоумышленников. Поэтому тем, кто — обоснованно или нет — особо сильно боится преследования, стоит рассмотреть аппараты со съемным аккумулятором, заключил он.

https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, apple ios, apple, синергия, антон аверин, технологии