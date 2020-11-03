https://ria.ru/20201103/siriya-1582917306.html
Боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии
Боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии
Террористы планируют совершить обстрел в районе Идлиба, а затем обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:11
2020-11-03T22:11
2020-11-03T22:42
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Террористы планируют совершить обстрел в районе Идлиба, а затем обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня. Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в сети интернет с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск", — сказал он.Накануне Гринкевич сообщил, что Центр по примирению узнал о планах боевиков обвинить сирийских и российских военных в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации. Он отметил, что террористы хотят использовать беспилотники, чтобы напасть на гражданские объекты в районе населенного пункта Нахлая в Сирии. Затем боевики планировали выложить видео с обвинениями в адрес Дамаска и Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/erdogan-1581931891.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире