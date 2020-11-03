https://ria.ru/20201103/siriya-1582917306.html

Боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии

Боевики планируют обвинить сирийских военных в ударах по турецкой армии

Террористы планируют совершить обстрел в районе Идлиба, а затем обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:11

2020-11-03T22:11

2020-11-03T22:42

война в сирии

центр примирения враждующих сторон в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Террористы планируют совершить обстрел в районе Идлиба, а затем обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня. Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в сети интернет с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск", — сказал он.Накануне Гринкевич сообщил, что Центр по примирению узнал о планах боевиков обвинить сирийских и российских военных в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации. Он отметил, что террористы хотят использовать беспилотники, чтобы напасть на гражданские объекты в районе населенного пункта Нахлая в Сирии. Затем боевики планировали выложить видео с обвинениями в адрес Дамаска и Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/erdogan-1581931891.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире