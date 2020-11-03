https://ria.ru/20201103/shtraf-1582801568.html

Глава Минюста рассказал о своих штрафах за нарушения ПДД

Глава Минюста рассказал о своих штрафах за нарушения ПДД

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что раньше неоднократно нарушал ПДД, иногда штрафы приходят к нему домой и сейчас. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:05

2020-11-03T12:05

2020-11-03T12:05

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что раньше неоднократно нарушал ПДД, иногда штрафы приходят к нему домой и сейчас."Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения. Когда мы с тобой вместе работали в 90-е адвокатами, как ты помнишь, я много времени проводил за рулём. Естественно, я неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения. Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас", - заявил Чуйченко, беседуя в эфире телеканала "Россия 24" с председателем Ассоциации юристов РФ Владимиром Плигиным.По его словам, в год нормы и санкции КоАП РФ применяются порядка 200 миллионов раз.

https://ria.ru/20201103/shtraf-1582797683.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество