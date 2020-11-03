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Глава Минюста рассказал о своих штрафах за нарушения ПДД
Глава Минюста рассказал о своих штрафах за нарушения ПДД
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что раньше неоднократно нарушал ПДД, иногда штрафы приходят к нему домой и сейчас. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:05
2020-11-03T12:05
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что раньше неоднократно нарушал ПДД, иногда штрафы приходят к нему домой и сейчас."Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения. Когда мы с тобой вместе работали в 90-е адвокатами, как ты помнишь, я много времени проводил за рулём. Естественно, я неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения. Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас", - заявил Чуйченко, беседуя в эфире телеканала "Россия 24" с председателем Ассоциации юристов РФ Владимиром Плигиным.По его словам, в год нормы и санкции КоАП РФ применяются порядка 200 миллионов раз.
https://ria.ru/20201103/shtraf-1582797683.html
россия
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество

Глава Минюста рассказал о своих штрафах за нарушения ПДД

12:05 03.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что раньше неоднократно нарушал ПДД, иногда штрафы приходят к нему домой и сейчас.
"Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения. Когда мы с тобой вместе работали в 90-е адвокатами, как ты помнишь, я много времени проводил за рулём. Естественно, я неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения. Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас", - заявил Чуйченко, беседуя в эфире телеканала "Россия 24" с председателем Ассоциации юристов РФ Владимиром Плигиным.
Сотрудник Московской административной дорожной инспекции выписывает штраф за неправильную стоянку автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
11:44
Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП
По его словам, в год нормы и санкции КоАП РФ применяются порядка 200 миллионов раз.
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Константин ЧуйченкоОбщество
 
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