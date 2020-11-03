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Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП
Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП
Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:44
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россия
авто
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.Глава Минюста отметил, что в целом КоАП будет "гуманизирован" и призван предотвращать правонарушения, а не выполнять "карательную функцию"."Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку. &lt;...&gt; Второе. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258", — добавил Чуйченко.Сейчас проект нового КоАП находится на доработке. Профильные ведомства и организации уже высказали свои замечания. Также свои предложения на публичном обсуждении озвучили граждане.Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января.
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россия, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество

Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП

11:44 03.11.2020 (обновлено: 14:27 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудник Московской административной дорожной инспекции выписывает штраф за неправильную стоянку автомобиля
Сотрудник Московской административной дорожной инспекции выписывает штраф за неправильную стоянку автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <...> подлежат изменению <...>. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Минюста отметил, что в целом КоАП будет "гуманизирован" и призван предотвращать правонарушения, а не выполнять "карательную функцию".
"Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку. <...> Второе. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258", — добавил Чуйченко.
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