Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП
11:44 03.11.2020 (обновлено: 14:27 03.11.2020)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудник Московской административной дорожной инспекции выписывает штраф за неправильную стоянку автомобиля
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
"Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <...> подлежат изменению <...>. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Минюста отметил, что в целом КоАП будет "гуманизирован" и призван предотвращать правонарушения, а не выполнять "карательную функцию".
"Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку. <...> Второе. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258", — добавил Чуйченко.
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Сейчас проект нового КоАП находится на доработке. Профильные ведомства и организации уже высказали свои замечания. Также свои предложения на публичном обсуждении озвучили граждане.
Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января.
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