https://ria.ru/20201103/shtraf-1582797683.html

Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП

Глава Минюста рассказал об изменениях в КоАП

Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:44

2020-11-03T11:44

2020-11-03T14:27

россия

авто

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.Глава Минюста отметил, что в целом КоАП будет "гуманизирован" и призван предотвращать правонарушения, а не выполнять "карательную функцию"."Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку. <...> Второе. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258", — добавил Чуйченко.Сейчас проект нового КоАП находится на доработке. Профильные ведомства и организации уже высказали свои замечания. Также свои предложения на публичном обсуждении озвучили граждане.Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января.

https://ria.ru/20201014/poddelki-1579808648.html

https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество