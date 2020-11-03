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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20201103/shoyna-1582739359.html
Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня
Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня
“Здесь могли бы снимать “Белое Солнце Пустыни” или “Кин-дза-дза!”- такой тут антураж. Представьте себе песчаные дюны, которые внезапно покрывает снегом”. Шойна - поселок за полярным кругом на берегу Белого моря, который больше полувека поглощает пустыня. Правда, что дома по крыши засыпает песком? И что притягивает сюда туристов со всего света?
2020-11-03T14:00
2020-11-03T14:00
истории.doc
подкаст
ненецкий автономный округ
белое море
арктика
заполярный район
нарьян-мар
архангельск
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Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня
“Здесь могли бы снимать “Белое Солнце Пустыни” или “Кин-дза-дза!”- такой тут антураж. Представьте себе песчаные дюны, которые внезапно покрывает снегом”. Шойна - поселок за полярным кругом на берегу Белого моря, который больше полувека поглощает пустыня. Правда, что дома по крыши засыпает песком? И что притягивает сюда туристов со всего света?
Сегодня в Шойне постоянно живет около трехсот жителей. Всего в поселке 46 жилых домов, примерно двадцать построек поглотила пустыня. Дорог нет - с одной стороны море, с другой глухая тундра. По земле с материка можно добраться только зимой, в остальное время - по воздуху. Почему так много жителей покинуло поселок, считавшийся перспективным в советское время? Правда ли сами люди виновны в экологической катастрофе, которая привела к появлению самой северной пустыни мира?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Анастасия Балгурина, Игорь Кривицкий, Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
ненецкий автономный округ
белое море
арктика
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нарьян-мар
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аудио, подкаст, ненецкий автономный округ, белое море, арктика, заполярный район, нарьян-мар, архангельск, общество

Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня

14:00 03.11.2020
 
Истории.doc
Утопающий в песке. Правда о заполярном поселке, который обступила пустыня
14:00
Читать ria.ru в
“Здесь могли бы снимать “Белое Солнце Пустыни” или “Кин-дза-дза!”- такой тут антураж. Представьте себе песчаные дюны, которые внезапно покрывает снегом”. Шойна - поселок за полярным кругом на берегу Белого моря, который больше полувека поглощает пустыня. Правда, что дома по крыши засыпает песком? И что притягивает сюда туристов со всего света?
Сегодня в Шойне постоянно живет около трехсот жителей. Всего в поселке 46 жилых домов, примерно двадцать построек поглотила пустыня. Дорог нет - с одной стороны море, с другой глухая тундра. По земле с материка можно добраться только зимой, в остальное время - по воздуху. Почему так много жителей покинуло поселок, считавшийся перспективным в советское время? Правда ли сами люди виновны в экологической катастрофе, которая привела к появлению самой северной пустыни мира?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Анастасия Балгурина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Истории.docПодкастНенецкий автономный округБелое мореАрктикаЗаполярный районНарьян-МарАрхангельскОбщество
 
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