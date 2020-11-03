https://ria.ru/20201103/sevastopol-1582840226.html

Губернатор Севастополя озвучил план действий по преодолению дефицита воды

Губернатор Севастополя озвучил план действий по преодолению дефицита воды

Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:39

2020-11-03T14:39

2020-11-03T14:40

бельбек

михаил развожаев

республика крым

севастополь

общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи."Севастопольцы пока на себе проблему дефицита воды не ощущают. У нас нет графиков и не введены никакие ограничения, кроме масштабной кампании, которую мы ведем по экономии воды", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в Чернореченском водохранилище в запасе есть 15 миллионов тонн воды."Если не пойдет дождь, то это на три месяца, то есть до конца года воды у нас хватит. Мы видим, что уже сейчас начались дожди, поэтому, скорее всего, осенью, поступления пойдут и водохранилище начнет наполняться, но нужно экономить воду. План такой, пока водохранилище будет наполняться, мы будем замещать воду из других источников, таким образом, этот засушливый период сбалансируется, и мы спокойно проходим следующий год ", - пояснил губернатор.Развожаев отметил, что экономить воду в водохранилище будут за счет использования воды из Кадыковского карьера и пруда у горы Гасфорта, а также строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта. Экономия воды во время паводка в водохранилище составит до 50 тысяч кубометров воды в сутки."Засуха, которая произошла в этом году, масштабная, это циклическое явление, которое на Крымском полуострове повторяется раз в 12 лет", - подчеркнул губернатор.Кроме того, губернатор подчеркнул, что в планах на ближайшие 3 года - отремонтировать 90 километров водопроводных сетей, стоимость проекта - 3,6 миллиарда рублей, это позволит снизить потери воды в сетях до 20%. "Это уже близко к нормативным. Дальше уже работы будут с потребителями, с коммерческими потерями, повышением эффективности водопользования", - сказал он.

https://ria.ru/20201102/krym-1582693730.html

https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html

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бельбек

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бельбек, михаил развожаев, республика крым, севастополь, общество