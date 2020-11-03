https://ria.ru/20201103/serbiya-1582801110.html

Сербия передала в Гаагу данные о подпольных тюрьмах косовских боевиков

Сербия передала в Гаагу данные о подпольных тюрьмах косовских боевиков

Рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах Освободительной армии Косово (ОАК) и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:04

2020-11-03T12:04

2020-11-03T12:04

освободительная армия косово

обсе

хашим тачи

рамуш харадинай

дик марти

совет европы

сербия

нидерланды

косово

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах Освободительной армии Косово (ОАК) и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков, сообщил РИА Новости председатель парламентского комитета по Косово и Метохии и рабочей группы по сбору доказательств Милован Дрецун.Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.Как отметил собеседник РИА Новости, сотрудничество Белграда со спецпрокуратурой в Гааге проходит по линии прокуратуры по военным преступлениям Сербии и минюста, а также возглавляемой им парламентской рабочей группы по сбору фактов и доказательств о преступлениях в Косово."Мы еще в самом начале установили контакт со спецпрокуратурой и предложили предоставить им информацию и документы, которые смогли найти. Со своей стороны мы объединили в одну базу все, что наши компетентные службы и органы знают о совершенных преступлениях со стороны террористической ОАК", - заявил Дрецун агентству.По его словам, есть и документация международных миссий UNMIK, KFOR, ОБСЕ в Косово и Метохии, которая указывает, что "о многочисленных преступлениях сотрудники международных сил знали, зафиксировали их, провели экспертизы, но расследований не было, что мы считаем замалчиванием"."Мы помогли работе спецпрокуратуры, в том, чтобы они лучше понимали обстоятельства, при которых совершались преступления, роль в этом отдельных преступников. А особенно мы помогли, предоставив доказательства об иерархической структуре ОАК, что очень важно для определения командной ответственности. Мы предоставили им нашу базу данных о числе совершенных преступлений и все, что имеем о почти 160 незаконных тюрьмах, которые албанцы устроили в Косово и Метохии и самой Албании, где людей держали, пытали, насиловали и убивали", - указал глава парламентского комитета.Парламентарий отметил, что спецпрокуроры в Гааге не раскрывают, насколько продвинулись в своих расследованиях, как и содержание обвинительных актов и их количество, но "видно, что они продолжают работать над сбором доказательств и можем ожидать новых обвинений"."Ждем, чтобы узнать, что точно вменяется Тачи, Весели и остальным. Планирую всю работу, которую мы провели по установлению преступлений террористической ОАК, в определенный момент опубликовать, чтобы наша и международная общественность осознали размеры преступной деятельности и этнических чисток, которые боевики проводили. Необходимо отметить, что наряду с сербами, которые были главной целью террористов, они убили много албанцев, сотни их стали жертвами ОАК, а также большое число цыган", - подчеркнул собеседник агентства.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html

https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html

https://ria.ru/20190904/1558280768.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освободительная армия косово, обсе, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, совет европы, сербия, нидерланды, косово, приштина, в мире