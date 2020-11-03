Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/serbiya-1582801110.html
Сербия передала в Гаагу данные о подпольных тюрьмах косовских боевиков
Сербия передала в Гаагу данные о подпольных тюрьмах косовских боевиков
Рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах Освободительной армии Косово (ОАК) и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:04
2020-11-03T12:04
освободительная армия косово
обсе
хашим тачи
рамуш харадинай
дик марти
совет европы
сербия
нидерланды
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113924/56/1139245635_0:209:2897:1839_1400x0_80_0_0_ff7d749e6f9db852439caa2545c4a4fd.jpg
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах Освободительной армии Косово (ОАК) и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков, сообщил РИА Новости председатель парламентского комитета по Косово и Метохии и рабочей группы по сбору доказательств Милован Дрецун.Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.Как отметил собеседник РИА Новости, сотрудничество Белграда со спецпрокуратурой в Гааге проходит по линии прокуратуры по военным преступлениям Сербии и минюста, а также возглавляемой им парламентской рабочей группы по сбору фактов и доказательств о преступлениях в Косово."Мы еще в самом начале установили контакт со спецпрокуратурой и предложили предоставить им информацию и документы, которые смогли найти. Со своей стороны мы объединили в одну базу все, что наши компетентные службы и органы знают о совершенных преступлениях со стороны террористической ОАК", - заявил Дрецун агентству.По его словам, есть и документация международных миссий UNMIK, KFOR, ОБСЕ в Косово и Метохии, которая указывает, что "о многочисленных преступлениях сотрудники международных сил знали, зафиксировали их, провели экспертизы, но расследований не было, что мы считаем замалчиванием"."Мы помогли работе спецпрокуратуры, в том, чтобы они лучше понимали обстоятельства, при которых совершались преступления, роль в этом отдельных преступников. А особенно мы помогли, предоставив доказательства об иерархической структуре ОАК, что очень важно для определения командной ответственности. Мы предоставили им нашу базу данных о числе совершенных преступлений и все, что имеем о почти 160 незаконных тюрьмах, которые албанцы устроили в Косово и Метохии и самой Албании, где людей держали, пытали, насиловали и убивали", - указал глава парламентского комитета.Парламентарий отметил, что спецпрокуроры в Гааге не раскрывают, насколько продвинулись в своих расследованиях, как и содержание обвинительных актов и их количество, но "видно, что они продолжают работать над сбором доказательств и можем ожидать новых обвинений"."Ждем, чтобы узнать, что точно вменяется Тачи, Весели и остальным. Планирую всю работу, которую мы провели по установлению преступлений террористической ОАК, в определенный момент опубликовать, чтобы наша и международная общественность осознали размеры преступной деятельности и этнических чисток, которые боевики проводили. Необходимо отметить, что наряду с сербами, которые были главной целью террористов, они убили много албанцев, сотни их стали жертвами ОАК, а также большое число цыган", - подчеркнул собеседник агентства.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html
https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html
https://ria.ru/20190904/1558280768.html
сербия
нидерланды
косово
приштина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113924/56/1139245635_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_4749e549f3ecb88373b3d9ca44de62dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
освободительная армия косово, обсе, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, совет европы, сербия, нидерланды, косово, приштина, в мире

Сербия передала в Гаагу данные о подпольных тюрьмах косовских боевиков

12:04 03.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах Освободительной армии Косово (ОАК) и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков, сообщил РИА Новости председатель парламентского комитета по Косово и Метохии и рабочей группы по сбору доказательств Милован Дрецун.
Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:05
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Как отметил собеседник РИА Новости, сотрудничество Белграда со спецпрокуратурой в Гааге проходит по линии прокуратуры по военным преступлениям Сербии и минюста, а также возглавляемой им парламентской рабочей группы по сбору фактов и доказательств о преступлениях в Косово.
"Мы еще в самом начале установили контакт со спецпрокуратурой и предложили предоставить им информацию и документы, которые смогли найти. Со своей стороны мы объединили в одну базу все, что наши компетентные службы и органы знают о совершенных преступлениях со стороны террористической ОАК", - заявил Дрецун агентству.
По его словам, есть и документация международных миссий UNMIK, KFOR, ОБСЕ в Косово и Метохии, которая указывает, что "о многочисленных преступлениях сотрудники международных сил знали, зафиксировали их, провели экспертизы, но расследований не было, что мы считаем замалчиванием".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 18:39
Сербия отказалась обсуждать территориальные вопросы с Косово без России
"Мы помогли работе спецпрокуратуры, в том, чтобы они лучше понимали обстоятельства, при которых совершались преступления, роль в этом отдельных преступников. А особенно мы помогли, предоставив доказательства об иерархической структуре ОАК, что очень важно для определения командной ответственности. Мы предоставили им нашу базу данных о числе совершенных преступлений и все, что имеем о почти 160 незаконных тюрьмах, которые албанцы устроили в Косово и Метохии и самой Албании, где людей держали, пытали, насиловали и убивали", - указал глава парламентского комитета.
Парламентарий отметил, что спецпрокуроры в Гааге не раскрывают, насколько продвинулись в своих расследованиях, как и содержание обвинительных актов и их количество, но "видно, что они продолжают работать над сбором доказательств и можем ожидать новых обвинений".
"Ждем, чтобы узнать, что точно вменяется Тачи, Весели и остальным. Планирую всю работу, которую мы провели по установлению преступлений террористической ОАК, в определенный момент опубликовать, чтобы наша и международная общественность осознали размеры преступной деятельности и этнических чисток, которые боевики проводили. Необходимо отметить, что наряду с сербами, которые были главной целью террористов, они убили много албанцев, сотни их стали жертвами ОАК, а также большое число цыган", - подчеркнул собеседник агентства.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2019
4 сентября 2019, 12:02
Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, заявили в МИД России
 
Освободительная армия КосовоОБСЕХашим ТачиРамуш ХарадинайДик МартиСовет ЕвропыСербияНидерландыКосовоПриштинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния