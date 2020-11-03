https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html

ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров

ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров

Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:16

2020-11-03T17:16

2020-11-03T17:16

россия

сергей лавров

брюссель

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В письменном интервью газете "Коммерсант" он указал на то, что "отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине".По словам министра "сегодня ЕСовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России"."В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные "правила" по ходу "игры", - продолжил Лавров."При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html

россия

брюссель

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, сша, в мире