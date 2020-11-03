ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В письменном интервью газете "Коммерсант" он указал на то, что "отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине".
По словам министра "сегодня ЕСовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России".
"Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан ЕСовцы уступают только американцам", - указал министр. По его словам, "в европейских СМИ не прекращается масштабная антироссийская кампания".
"В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные "правила" по ходу "игры", - продолжил Лавров.
"При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", - отметил российский министр.
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