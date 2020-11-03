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ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров
ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров
Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:16
2020-11-03T17:16
россия
сергей лавров
брюссель
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В письменном интервью газете "Коммерсант" он указал на то, что "отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине".По словам министра "сегодня ЕСовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России"."В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные "правила" по ходу "игры", - продолжил Лавров."При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", - отметил российский министр.
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html
россия
брюссель
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россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, сша, в мире

ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров

17:16 03.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает "штамповать" нелегитимные санкции против РФ, по числу введенных рестрикций Брюссель уступает только США, цинизм зашкаливает, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В письменном интервью газете "Коммерсант" он указал на то, что "отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине".
По словам министра "сегодня ЕСовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России".

"Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан ЕСовцы уступают только американцам", - указал министр. По его словам, "в европейских СМИ не прекращается масштабная антироссийская кампания".

"В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные "правила" по ходу "игры", - продолжил Лавров.
"При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", - отметил российский министр.
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РоссияСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзСШАВ мире
 
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