https://ria.ru/20201103/sandu-1582822723.html

Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее

Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:23

2020-11-03T13:23

2020-11-03T13:24

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

ренато усатый

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет одержать победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов главы республики.Усатый не прошел во второй тур президентских выборов, в первом туре он набрал 16,9% голосов.В понедельник Усатый заявил, что решит, будет ли он поддерживать Санду, только после личной встречи с ней. Председатель "Нашей партии" отмечал, что ему нужны подтверждения, что сразу после победы Санду распустит парламент и назначит досрочные выборы депутатов."Я подтвердила свои обязательства, сделанные ранее, что мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан", - отметила кандидат в президенты.

https://ria.ru/20201102/sandu-1582653859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, ренато усатый, игорь додон, молдавия, в мире