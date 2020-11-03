https://ria.ru/20201103/sandu-1582822723.html
Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее
Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:23
2020-11-03T13:23
2020-11-03T13:24
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
ренато усатый
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет одержать победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов главы республики.Усатый не прошел во второй тур президентских выборов, в первом туре он набрал 16,9% голосов.В понедельник Усатый заявил, что решит, будет ли он поддерживать Санду, только после личной встречи с ней. Председатель "Нашей партии" отмечал, что ему нужны подтверждения, что сразу после победы Санду распустит парламент и назначит досрочные выборы депутатов."Я подтвердила свои обязательства, сделанные ранее, что мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан", - отметила кандидат в президенты.
https://ria.ru/20201102/sandu-1582653859.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, ренато усатый, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости.
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого
сможет одержать победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов главы республики.
Усатый не прошел во второй тур президентских выборов, в первом туре он набрал 16,9% голосов.
"У меня есть сообщение для всех избирателей, в том числе для тех, кто голосовал за Усатого: вы хотите избавиться от коррупции, наказать воров и освободить страну от Додона. Этого хотим и мы. Мы можем сделать это с вашей поддержкой", - написала Санду на странице своей партии в Facebook после встречи с Усатым.
В понедельник Усатый заявил, что решит, будет ли он поддерживать Санду, только после личной встречи с ней. Председатель "Нашей партии" отмечал, что ему нужны подтверждения, что сразу после победы Санду распустит парламент и назначит досрочные выборы депутатов.
"Я подтвердила свои обязательства, сделанные ранее, что мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан", - отметила кандидат в президенты.