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Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее
Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:23
2020-11-03T13:24
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
ренато усатый
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет одержать победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов главы республики.Усатый не прошел во второй тур президентских выборов, в первом туре он набрал 16,9% голосов.В понедельник Усатый заявил, что решит, будет ли он поддерживать Санду, только после личной встречи с ней. Председатель "Нашей партии" отмечал, что ему нужны подтверждения, что сразу после победы Санду распустит парламент и назначит досрочные выборы депутатов."Я подтвердила свои обязательства, сделанные ранее, что мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан", - отметила кандидат в президенты.
https://ria.ru/20201102/sandu-1582653859.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, ренато усатый, игорь додон, молдавия, в мире

Санду призвала сторонников Усатого голосовать за нее

13:23 03.11.2020 (обновлено: 13:24 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе,
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе, - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду надеется, что при поддержке сторонников главы "Нашей партии" Ренато Усатого сможет одержать победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов главы республики.
Усатый не прошел во второй тур президентских выборов, в первом туре он набрал 16,9% голосов.

"У меня есть сообщение для всех избирателей, в том числе для тех, кто голосовал за Усатого: вы хотите избавиться от коррупции, наказать воров и освободить страну от Додона. Этого хотим и мы. Мы можем сделать это с вашей поддержкой", - написала Санду на странице своей партии в Facebook после встречи с Усатым.

В понедельник Усатый заявил, что решит, будет ли он поддерживать Санду, только после личной встречи с ней. Председатель "Нашей партии" отмечал, что ему нужны подтверждения, что сразу после победы Санду распустит парламент и назначит досрочные выборы депутатов.
"Я подтвердила свои обязательства, сделанные ранее, что мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан", - отметила кандидат в президенты.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуРенато УсатыйИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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