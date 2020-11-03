https://ria.ru/20201103/samara-1582918207.html

Запрет ходить детям в ТЦ без родителей могут ввести во всех регионах

Запрет ходить детям в ТЦ без родителей могут ввести во всех регионах

Опыт Самарской области, запрещающий несовершеннолетним на фоне распространения коронавируса посещать во время каникул торговые центры без родителей, могут... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:20

2020-11-03T22:20

2020-11-03T22:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

самарская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151737/68/1517376815_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8f91acc3329af825c6487230d68bb8bf.jpg

САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Опыт Самарской области, запрещающий несовершеннолетним на фоне распространения коронавируса посещать во время каникул торговые центры без родителей, могут распространить на всю страну, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Самарской области запретил несовершеннолетним посещать торговые центры без родителей во время школьных каникул, которые продлятся в регионе до 8 ноября. Такое решение было принято для того, чтобы оградить детей и подростков от риска заражения коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями. Во вторник на очередном заседании оперштаба действие запрета продлили еще на неделю."Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова отметила Самарскую область как единственный регион, который в рамках борьбы с COVID-19 запретил школьникам без родителей посещать торговые центры на время каникул… Попова отметила, что этот опыт нужно распространить на все регионы России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области со ссылкой на представителей регионального Роспотребнадзора.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/vertolet-1582891080.html

https://ria.ru/20201026/samara-1581655547.html

самарская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, общество