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https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:50
2020-11-03T11:25
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
марк рудинштейн
александр бастрыкин
алексей баталов
наталья фатеева
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за артистами преклонного возраста.Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы."Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь", — заявил продюсер. По его словам, супруги пытались наладить подобные контакты не только на похоронах, но и на кинофестивалях."Их видели на всех звездных похоронах, банкетах, многие этому удивлялись. &lt;…&gt; В актерской среде их имена знали единицы, но что-то рассказать про них по существу не мог никто. В этом их сила, их "проходимость". Поэтому они и проникали на похороны, могли понести портрет умершего Баталова, устраивались в первых рядах на похоронах известных актеров. Это их манера пролезть в щель всех удивляла, но так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог", — рассказал Рудинштейн.При этом продюсер добавил, что у него не укладывается в голове, что Цивин и Дрожжина могли так поступить с семьей Баталовых.Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html
https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html
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наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, следственный комитет россии (ск рф), марк рудинштейн, александр бастрыкин, алексей баталов, наталья фатеева, происшествия

"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной

06:50 03.11.2020 (обновлено: 11:25 03.11.2020)
 
© АГН "Москва" / Софья СандурскаяМеценат Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина
Меценат Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за артистами преклонного возраста.
Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.
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"Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь", — заявил продюсер.
По его словам, супруги пытались наладить подобные контакты не только на похоронах, но и на кинофестивалях.
"Их видели на всех звездных похоронах, банкетах, многие этому удивлялись. <…> В актерской среде их имена знали единицы, но что-то рассказать про них по существу не мог никто. В этом их сила, их "проходимость". Поэтому они и проникали на похороны, могли понести портрет умершего Баталова, устраивались в первых рядах на похоронах известных актеров. Это их манера пролезть в щель всех удивляла, но так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог", — рассказал Рудинштейн.
При этом продюсер добавил, что у него не укладывается в голове, что Цивин и Дрожжина могли так поступить с семьей Баталовых.
Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин.
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КультураНаталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Марк РудинштейнАлександр БастрыкинАлексей БаталовНаталья ФатееваПроисшествия
 
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