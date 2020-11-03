"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
06:50 03.11.2020 (обновлено: 11:25 03.11.2020)
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за артистами преклонного возраста.
Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.
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"Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь", — заявил продюсер.
По его словам, супруги пытались наладить подобные контакты не только на похоронах, но и на кинофестивалях.
"Их видели на всех звездных похоронах, банкетах, многие этому удивлялись. <…> В актерской среде их имена знали единицы, но что-то рассказать про них по существу не мог никто. В этом их сила, их "проходимость". Поэтому они и проникали на похороны, могли понести портрет умершего Баталова, устраивались в первых рядах на похоронах известных актеров. Это их манера пролезть в щель всех удивляла, но так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог", — рассказал Рудинштейн.
При этом продюсер добавил, что у него не укладывается в голове, что Цивин и Дрожжина могли так поступить с семьей Баталовых.
Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин.