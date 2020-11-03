https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html

"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной

"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной

Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:50

2020-11-03T06:50

2020-11-03T11:25

культура

наталья дрожжина (актриса)

михаил цивин (юрист)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

марк рудинштейн

александр бастрыкин

алексей баталов

наталья фатеева

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с "МК" о том, как юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, зарабатывали на уходе за артистами преклонного возраста.Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы."Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь", — заявил продюсер. По его словам, супруги пытались наладить подобные контакты не только на похоронах, но и на кинофестивалях."Их видели на всех звездных похоронах, банкетах, многие этому удивлялись. <…> В актерской среде их имена знали единицы, но что-то рассказать про них по существу не мог никто. В этом их сила, их "проходимость". Поэтому они и проникали на похороны, могли понести портрет умершего Баталова, устраивались в первых рядах на похоронах известных актеров. Это их манера пролезть в щель всех удивляла, но так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог", — рассказал Рудинштейн.При этом продюсер добавил, что у него не укладывается в голове, что Цивин и Дрожжина могли так поступить с семьей Баталовых.Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК России Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html

https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, следственный комитет россии (ск рф), марк рудинштейн, александр бастрыкин, алексей баталов, наталья фатеева, происшествия