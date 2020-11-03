Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/rubl-1582844201.html
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:08
2020-11-03T15:53
цены на нефть
дональд трамп
джо байден
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_0:315:6000:3690_1400x0_80_0_0_08898405a8a25bb56d92f90a061c7a87.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля.По мнению специалистов, российская валюта может стать недорогим инструментом хеджирования — защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Сотрудник PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак, под управлением которой находятся активы на 920 миллиардов долларов, объясняет выбор рубля тем, что, по его мнению, Россия будет главным бенефициаром победы действующего главы США.Аналитики из Societe Generale SA также убеждены, что продажа доллара и покупка рубля — "лучшая стратегия по соотношению риска и прибыли", если Трамп победит.Ранее падение цен на нефть привело к тому, что курс рубля преодолел отметку в 80 рублей за доллар. На волатильность российской валюты также повлияли опасения, что в случае победы на выборах Джо Байден предпримет жесткие меры в отношении России. Однако, как отмечает управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков, рубль недооценен как минимум на десять процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/rubl-1582817711.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_331:0:5670:4004_1400x0_80_0_0_4667b1653df4a2b9bb1b7a23d662711e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, дональд трамп, джо байден, сша, экономика

Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

15:08 03.11.2020 (обновлено: 15:53 03.11.2020)
 
© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / valphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля.
По мнению специалистов, российская валюта может стать недорогим инструментом хеджирования — защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Сотрудник PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак, под управлением которой находятся активы на 920 миллиардов долларов, объясняет выбор рубля тем, что, по его мнению, Россия будет главным бенефициаром победы действующего главы США.
Аналитики из Societe Generale SA также убеждены, что продажа доллара и покупка рубля — "лучшая стратегия по соотношению риска и прибыли", если Трамп победит.
Ранее падение цен на нефть привело к тому, что курс рубля преодолел отметку в 80 рублей за доллар. На волатильность российской валюты также повлияли опасения, что в случае победы на выборах Джо Байден предпримет жесткие меры в отношении России. Однако, как отмечает управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков, рубль недооценен как минимум на десять процентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
13:06
Не экономика. Эксперт назвал причину падения рубля
 
Цены на нефтьДональд ТрампДжо БайденСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния