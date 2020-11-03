https://ria.ru/20201103/rubl-1582844201.html

Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:08

2020-11-03T15:08

2020-11-03T15:53

цены на нефть

дональд трамп

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля.По мнению специалистов, российская валюта может стать недорогим инструментом хеджирования — защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Сотрудник PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак, под управлением которой находятся активы на 920 миллиардов долларов, объясняет выбор рубля тем, что, по его мнению, Россия будет главным бенефициаром победы действующего главы США.Аналитики из Societe Generale SA также убеждены, что продажа доллара и покупка рубля — "лучшая стратегия по соотношению риска и прибыли", если Трамп победит.Ранее падение цен на нефть привело к тому, что курс рубля преодолел отметку в 80 рублей за доллар. На волатильность российской валюты также повлияли опасения, что в случае победы на выборах Джо Байден предпримет жесткие меры в отношении России. Однако, как отмечает управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков, рубль недооценен как минимум на десять процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/rubl-1582817711.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, дональд трамп, джо байден, сша, экономика