https://ria.ru/20201103/rubl-1582776668.html

Рубль умеренно растет к доллару и евро в рамках коррекции

Рубль умеренно растет к доллару и евро в рамках коррекции

Курс рубля во вторник утром умеренно растет к доллару и евро, корректируясь после падения предыдущих двух торговых дней, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:19

2020-11-03T10:19

2020-11-03T10:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля во вторник утром умеренно растет к доллару и евро, корректируясь после падения предыдущих двух торговых дней, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.05 мск вторника снижается на 29 копеек – до 80,26 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 93,59 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44% - до 38,8 доллара за баррель.

https://ria.ru/20201102/padenie-1582732075.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика