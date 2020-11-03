https://ria.ru/20201103/rubl-1582776668.html
Рубль умеренно растет к доллару и евро в рамках коррекции
Рубль умеренно растет к доллару и евро в рамках коррекции
Курс рубля во вторник утром умеренно растет к доллару и евро, корректируясь после падения предыдущих двух торговых дней, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:19
2020-11-03T10:19
2020-11-03T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля во вторник утром умеренно растет к доллару и евро, корректируясь после падения предыдущих двух торговых дней, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.05 мск вторника снижается на 29 копеек – до 80,26 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 93,59 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44% - до 38,8 доллара за баррель.
https://ria.ru/20201102/padenie-1582732075.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, brent, экономика