https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html

Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США

Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США

Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:00

2020-11-03T08:00

2020-11-03T09:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

президентские выборы в сша

сша

экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение лишь ускорится, велик. Однако есть факторы, способные вернуть национальную денежную единицу к росту. Какой сценарий более вероятен — в материале РИА Новости.Что произошлоВ понедельник на торгах Московской биржи доллар взлетел выше 80 рублей — впервые с марта, а евро превысил 94 рубля, чего не было с декабря 2014-го.Весной, в первую волну коронавируса, доллар рос на фоне обвала цен на нефть и мировых рынков. Тогда американская валюта достигала 81,6 рубля, европейская — 89,5. Летом рубль укрепился до 68,05 к доллару и 76,5 — к евро.Очередное резкое пикирование — в первую очередь реакция на снижение нефтяных котировок, вернувшихся к уровню конца мая. На фоне новых жестких ограничений в Европе Brent в понедельник подешевела на четыре процента — меньше 37 долларов за баррель. Рынок испугался повторного локдауна экономики и падения спроса на энергоносители.Однако сейчас рублю предстоит пережить куда более серьезное испытание — президентские выборы в США.Два сценарияАналитики указывают: рубль выглядит излишне перепроданным, торгуясь у многолетних минимумов. По мнению Алексея Кириенко, управляющего партнера инвестиционной компании Exante, это значит, что рынки уже заложили в котировки весь негатив."Нельзя исключать, что часть спекулянтов попытается разогреть котировки вплоть до 100 за евро, при этом стоит ожидать 86 за доллар", — отмечает он. Таким образом, после выборов российская валюта может достаточно быстро отскочить обратно. С другой стороны, в случае дальнейшего снижения нефтяных цен и жестких антироссийских санкций нового ослабления не избежать."Трамп, если победит, продолжит расширять нефтегазовый сектор, и нефтяные котировки пойдут вверх. Это выгодно России. Тогда, вероятно, рубль до конца года останется в текущем коридоре", — указывает Ашот Торосян, гендиректор финтех-компании TWINO."Четыре года назад, когда к власти пришел Дональд Трамп, российская валюта укрепилась примерно на 0,6%, — напоминает финансовый аналитик Евгений Марченко. — Если будет второй срок, рубль усилится в тех же пределах — до одного процента".Однако победит наверняка Байден. А это реальная угроза санкций против российского госдолга — облигаций федерального займа. Хотя нерезидентов там и без того крайне мало — всего 26 процентов. Кроме того, Байден, возможно, снимет санкции с Ирана. Персидская нефть на рынке и снижение спроса на сырье обрушит Brent до 20-25 долларов за баррель.Не все так плохоОднако победа Байдена — базовый сценарий, значит, давление на рубль может и не увеличиться."А вот почти невероятный выигрыш Трампа резко развернет рынок и опустит пару доллар/рубль ниже 75 за считанные дни. При любом варианте рубль укрепится, но при победе республиканца — быстрее", — считает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".Позитив для рубля и то, что после выборов конгресс сосредоточится все же не на России, а на внутренних делах — в первую очередь на очередном пакете экономической помощи объемом около двух триллионов долларов. И ФРС будет это финансировать известными методами — печатным станком и снижением ставок. Подобные ситуации рынок воспринимает однозначно: американскую валюту начнут продавать.В результате увеличится приток валюты в Россию, что укрепит рубль.Наконец, многое зависит от Центробанка. ЦБ и Минфин уже увеличили продажи валюты. По сути, без рисков второй волны COVID-19 и санкционных угроз рубль должен стоить на десять процентов больше, чем сейчас. В 2021-м этот потенциал может реализоваться, и тогда мы увидим более фундаментально обоснованные 70-72 за доллар и 82,5-85 за евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/dollar-1582603148.html

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

https://ria.ru/20201102/opros-1582672534.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, президентские выборы в сша, сша, экономика