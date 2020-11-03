В РПЦ заявили об опасности "самочинного изгнания бесов"
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. В Русской православной церкви осудили попытки родителей из Волгоградской области "изгнать бесов" из мальчика без участия опытного священника, благословленного архиереем на экзорцизм.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку.
"Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более, самочинно пытаться изгнать из него бесов - опасно и вредно", - написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда во вторник в своем Telegram-канале.
В традиции древней Церкви действительно существовала практика изгнания бесов (экзорцизм, в просторечии: отчитка), которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея. По мнению Легойды, семье на видео "требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря".
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"Кроме того, при любых обстоятельствах крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка, совершенно неважно, болен он душевной или духовной болезнью", - подчеркнул представитель РПЦ.
Он также выразил сожаление, что в наши дни "бытует ложное представление, что изгнание бесов - это панацея от всех жизненных проблем". "Пьет - отчитка, не делает уроки - отчитка. Этим, увы, не без успеха пользуются всевозможные лжестарцы, удовлетворяя потребность не в духовном окормлении, а в фактически магическом ритуале для "решения" всех проблем сразу", - отметил Легойда.