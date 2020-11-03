https://ria.ru/20201103/rost-1582884171.html

Курс рубля вырос после вчерашнего обвала

Курс рубля вырос после вчерашнего обвала

Курс рубля во вторник ощутимо растет вверх против доллара и евро после вчерашнего обвала до многомесячного минимума относительно американской валюты и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:15

2020-11-03T18:15

2020-11-03T18:42

цены на нефть

дмитрий полевой

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

московская биржа

brent

сша

экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник ощутимо растет вверх против доллара и евро после вчерашнего обвала до многомесячного минимума относительно американской валюты и многолетнего — к европейской.Накануне рубль достиг минимума с марта против доллара и минимума с декабря 2014 года к евро — до 80,95 и 94,14 рубля соответственно.Растущие цены на нефть — к 40 долларам за баррель по марке Brent — и западные фондовые индексы оказывают российской валюте поддержку.Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 мск снижается сразу на 1,08 рубля, до 79,47 рубля. Курс евро уменьшился на 70 копеек и достиг 93,08 рубля, следует из данных Московской биржи.Фьючерсы на нефть Brent растут сегодня на 2,7%, до 40,01 доллара за баррель. Дополнительная поддержка рублю приходит из сектора дорожающих развивающихся валют. Наконец, российский Минфин продолжает активно абсорбировать рублевую ликвидность. Ведомство ранее во вторник на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 427,747 миллиарда рублей при спросе 446,955 миллиарда.В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-1,4%. Рублевая цена нефти увеличилась до уровня 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыЮрий Попов из Sberbank Investment Research выразил мнение, что, учитывая избыточное ослабление курса рубля в последние дни, а также улучшение внешнего фона, стоит ожидать восстановления курса."Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что вызвало бы политическую нестабильность в США и спровоцировало продажи рискованных активов. При победе Байдена уже завтра может произойти мощное ралли рискованных активов, а доллар закрепится в районе 79,5 рубля", — предсказал он.Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест", в свою очередь, считает, что впереди — полная событий и новостей неделя, поэтому стоит быть готовым к волатильности. Вряд ли стоит ждать какой-то реакции от Центробанка, потому что все происходящее — это полностью рыночная история, сдерживать которую валютными интервенциями бесполезно, отметил аналитик."ЦБ может включиться лишь в случае паники среди населения и компаний, но признаков этого не видим. Надежды на будущее связаны с поведением нерезидентов, ведь снижение неопределенности по выборам в США и текущая комбинация курса и цен российских активов выглядит довольно привлекательно", — рассуждает Полевой.Он отметил, что не верит в повторение мартовского сценария. "Но первые новости по итогам выборов в США в среду многие инвесторы, вероятно, предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80, ведь в среду в России выходной", — заключил Полевой.

https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html

https://ria.ru/20201103/rubl-1582844201.html

https://ria.ru/20201102/rouble-1582725975.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, дмитрий полевой, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, brent, сша, экономика