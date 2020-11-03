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Курс рубля вырос после вчерашнего обвала
Курс рубля вырос после вчерашнего обвала
Курс рубля во вторник ощутимо растет вверх против доллара и евро после вчерашнего обвала до многомесячного минимума относительно американской валюты и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:15
2020-11-03T18:42
цены на нефть
дмитрий полевой
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
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экономика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник ощутимо растет вверх против доллара и евро после вчерашнего обвала до многомесячного минимума относительно американской валюты и многолетнего — к европейской.Накануне рубль достиг минимума с марта против доллара и минимума с декабря 2014 года к евро — до 80,95 и 94,14 рубля соответственно.Растущие цены на нефть — к 40 долларам за баррель по марке Brent — и западные фондовые индексы оказывают российской валюте поддержку.Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 мск снижается сразу на 1,08 рубля, до 79,47 рубля. Курс евро уменьшился на 70 копеек и достиг 93,08 рубля, следует из данных Московской биржи.Фьючерсы на нефть Brent растут сегодня на 2,7%, до 40,01 доллара за баррель. Дополнительная поддержка рублю приходит из сектора дорожающих развивающихся валют. Наконец, российский Минфин продолжает активно абсорбировать рублевую ликвидность. Ведомство ранее во вторник на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 427,747 миллиарда рублей при спросе 446,955 миллиарда.В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-1,4%. Рублевая цена нефти увеличилась до уровня 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыЮрий Попов из Sberbank Investment Research выразил мнение, что, учитывая избыточное ослабление курса рубля в последние дни, а также улучшение внешнего фона, стоит ожидать восстановления курса."Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что вызвало бы политическую нестабильность в США и спровоцировало продажи рискованных активов. При победе Байдена уже завтра может произойти мощное ралли рискованных активов, а доллар закрепится в районе 79,5 рубля", — предсказал он.Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест", в свою очередь, считает, что впереди — полная событий и новостей неделя, поэтому стоит быть готовым к волатильности. Вряд ли стоит ждать какой-то реакции от Центробанка, потому что все происходящее — это полностью рыночная история, сдерживать которую валютными интервенциями бесполезно, отметил аналитик."ЦБ может включиться лишь в случае паники среди населения и компаний, но признаков этого не видим. Надежды на будущее связаны с поведением нерезидентов, ведь снижение неопределенности по выборам в США и текущая комбинация курса и цен российских активов выглядит довольно привлекательно", — рассуждает Полевой.Он отметил, что не верит в повторение мартовского сценария. "Но первые новости по итогам выборов в США в среду многие инвесторы, вероятно, предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80, ведь в среду в России выходной", — заключил Полевой.
https://ria.ru/20201103/rubl-1582712443.html
https://ria.ru/20201103/rubl-1582844201.html
https://ria.ru/20201102/rouble-1582725975.html
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цены на нефть, дмитрий полевой, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, brent, сша, экономика

Курс рубля вырос после вчерашнего обвала

18:15 03.11.2020 (обновлено: 18:42 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник ощутимо растет вверх против доллара и евро после вчерашнего обвала до многомесячного минимума относительно американской валюты и многолетнего — к европейской.
Накануне рубль достиг минимума с марта против доллара и минимума с декабря 2014 года к евро — до 80,95 и 94,14 рубля соответственно.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Растущие цены на нефть — к 40 долларам за баррель по марке Brent — и западные фондовые индексы оказывают российской валюте поддержку.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 мск снижается сразу на 1,08 рубля, до 79,47 рубля. Курс евро уменьшился на 70 копеек и достиг 93,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Фьючерсы на нефть Brent растут сегодня на 2,7%, до 40,01 доллара за баррель. Дополнительная поддержка рублю приходит из сектора дорожающих развивающихся валют. Наконец, российский Минфин продолжает активно абсорбировать рублевую ликвидность. Ведомство ранее во вторник на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 427,747 миллиарда рублей при спросе 446,955 миллиарда.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-1,4%. Рублевая цена нефти увеличилась до уровня 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
15:08
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

Прогнозы

Юрий Попов из Sberbank Investment Research выразил мнение, что, учитывая избыточное ослабление курса рубля в последние дни, а также улучшение внешнего фона, стоит ожидать восстановления курса.
"Решительная победа Байдена будет наиболее благоприятной для рынков, поскольку снижается вероятность того, что результаты выборов будут оспариваться в суде, что вызвало бы политическую нестабильность в США и спровоцировало продажи рискованных активов. При победе Байдена уже завтра может произойти мощное ралли рискованных активов, а доллар закрепится в районе 79,5 рубля", — предсказал он.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 20:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест", в свою очередь, считает, что впереди — полная событий и новостей неделя, поэтому стоит быть готовым к волатильности. Вряд ли стоит ждать какой-то реакции от Центробанка, потому что все происходящее — это полностью рыночная история, сдерживать которую валютными интервенциями бесполезно, отметил аналитик.
"ЦБ может включиться лишь в случае паники среди населения и компаний, но признаков этого не видим. Надежды на будущее связаны с поведением нерезидентов, ведь снижение неопределенности по выборам в США и текущая комбинация курса и цен российских активов выглядит довольно привлекательно", — рассуждает Полевой.
Он отметил, что не верит в повторение мартовского сценария.
"Но первые новости по итогам выборов в США в среду многие инвесторы, вероятно, предпочтут встретить в долларах против рубля выше 80, ведь в среду в России выходной", — заключил Полевой.
 
Цены на нефтьДмитрий ПолевойЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржаBrentСШАЭкономика
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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