https://ria.ru/20201103/rossiyanin-1582861402.html
Власти Татарстана рассказали о погибшем в Турции россиянине
Власти Татарстана рассказали о погибшем в Турции россиянине
Погибший при крушении прогулочного катера у берегов турецкой Аланьи россиянин – директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями Данияр РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:33
2020-11-03T16:33
2020-11-03T16:41
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КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Погибший при крушении прогулочного катера у берегов турецкой Аланьи россиянин – директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями Данияр Мухитов, сообщил РИА Новости представитель министерства образования и науки региона.По его словам, Мухитов был прекрасным педагогом, очень добрым, позитивным и порядочным человеком, которого любили дети и уважали взрослые. У него остались двое детей – 2011 и 2014 годов рождения.Ранее представитель генерального консульства России в Анталье сообщил РИА Новости, что в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, погиб один россиянин. В консульстве отметили, что, по информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель. В трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.
https://ria.ru/20201103/soboleznovaniya-1582858855.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, россия, турция, республика татарстан (татарстан), в мире
КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости.
Погибший при крушении прогулочного катера у берегов турецкой Аланьи россиянин – директор одной из школ Татарстана
для детей с ограниченными возможностями Данияр Мухитов, сообщил РИА Новости представитель министерства образования и науки региона.
"Погибший – Данияр Мухитов, директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Мухитов был прекрасным педагогом, очень добрым, позитивным и порядочным человеком, которого любили дети и уважали взрослые. У него остались двое детей – 2011 и 2014 годов рождения.
Ранее представитель генерального консульства России в Анталье сообщил РИА Новости, что в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, погиб один россиянин. В консульстве отметили, что, по информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель. В трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.
Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.