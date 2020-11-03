https://ria.ru/20201103/rossiyanin-1582861402.html

Власти Татарстана рассказали о погибшем в Турции россиянине

Власти Татарстана рассказали о погибшем в Турции россиянине

Погибший при крушении прогулочного катера у берегов турецкой Аланьи россиянин – директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями Данияр РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:33

2020-11-03T16:33

2020-11-03T16:41

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КАЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Погибший при крушении прогулочного катера у берегов турецкой Аланьи россиянин – директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями Данияр Мухитов, сообщил РИА Новости представитель министерства образования и науки региона.По его словам, Мухитов был прекрасным педагогом, очень добрым, позитивным и порядочным человеком, которого любили дети и уважали взрослые. У него остались двое детей – 2011 и 2014 годов рождения.Ранее представитель генерального консульства России в Анталье сообщил РИА Новости, что в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, погиб один россиянин. В консульстве отметили, что, по информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой, на борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель. В трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.

https://ria.ru/20201103/soboleznovaniya-1582858855.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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