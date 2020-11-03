https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582878390.html

Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать новые программы

Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать новые программы

Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать с финановым блоком финансирование новых космических программ, заявили журналистам во вторник в аппарате... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:48

2020-11-03T17:48

2020-11-03T17:48

риа наука

юрий борисов (вице-премьер)

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать с финановым блоком финансирование новых космических программ, заявили журналистам во вторник в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.Накануне президент России Владимир Путин провел совещание, на котором констатировал, что до сих пор не согласованы в правительстве программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера" и новая программа ГЛОНАСС. После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что согласованные версии программ будут представлены президенту в декабре."Есть поручение правительства РФ о формировании уточненных редакций программ "Роскосмоса". Правительство будет помогать "Роскосмосу" преодолевать разногласия с финансово-экономическим блоком", - сказали в аппарате Борисова.

https://ria.ru/20201103/rogozin-1582764426.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин