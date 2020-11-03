https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582878390.html
Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать новые программы
Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать новые программы
Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать с финановым блоком финансирование новых космических программ, заявили журналистам во вторник в аппарате... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:48
2020-11-03T17:48
2020-11-03T17:48
риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство поможет "Роскосмосу" согласовать с финановым блоком финансирование новых космических программ, заявили журналистам во вторник в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.Накануне президент России Владимир Путин провел совещание, на котором констатировал, что до сих пор не согласованы в правительстве программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной спутниковой системы "Сфера" и новая программа ГЛОНАСС. После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что согласованные версии программ будут представлены президенту в декабре."Есть поручение правительства РФ о формировании уточненных редакций программ "Роскосмоса". Правительство будет помогать "Роскосмосу" преодолевать разногласия с финансово-экономическим блоком", - сказали в аппарате Борисова.
https://ria.ru/20201103/rogozin-1582764426.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (вице-премьер), глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин