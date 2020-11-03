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https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html
"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ
"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ
"Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:25
2020-11-03T08:46
глонасс (система навигации)
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Накануне Путин потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был выполнить поручение по созданию сверхтяжелой ракеты."В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение", - сказал Рогозин в эфире Соловьев Live на YouTube.По его словам, президент поручил правительству совместно с "Роскосмосом" уточнить конкретные параметры этих программ и обеспечить их принятие.Ранее источник рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.В настоящее время на согласовании находятся программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной системы "Сфера", системы ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20201102/spaceprogram-1582692386.html
https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582751604.html
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глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин

"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ

08:25 03.11.2020 (обновлено: 08:46 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Накануне Путин потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был выполнить поручение по созданию сверхтяжелой ракеты.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Путин потребовал доложить о причинах срыва сроков космических программ
"В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение", - сказал Рогозин в эфире Соловьев Live на YouTube.
По его словам, президент поручил правительству совместно с "Роскосмосом" уточнить конкретные параметры этих программ и обеспечить их принятие.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.
В настоящее время на согласовании находятся программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной системы "Сфера", системы ГЛОНАСС.
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РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир Путин
 
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