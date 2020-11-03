https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html

"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ

"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ

"Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:25

2020-11-03T08:25

2020-11-03T08:46

глонасс (система навигации)

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Накануне Путин потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был выполнить поручение по созданию сверхтяжелой ракеты."В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение", - сказал Рогозин в эфире Соловьев Live на YouTube.По его словам, президент поручил правительству совместно с "Роскосмосом" уточнить конкретные параметры этих программ и обеспечить их принятие.Ранее источник рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.В настоящее время на согласовании находятся программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной системы "Сфера", системы ГЛОНАСС.

https://ria.ru/20201102/spaceprogram-1582692386.html

https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582751604.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин