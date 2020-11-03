https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html
"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ
"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ
"Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:25
2020-11-03T08:25
2020-11-03T08:46
глонасс (система навигации)
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" через месяц представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Накануне Путин потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых "Роскосмос" должен был выполнить поручение по созданию сверхтяжелой ракеты."В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение", - сказал Рогозин в эфире Соловьев Live на YouTube.По его словам, президент поручил правительству совместно с "Роскосмосом" уточнить конкретные параметры этих программ и обеспечить их принятие.Ранее источник рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.В настоящее время на согласовании находятся программы создания сверхтяжелой ракеты, многофункциональной системы "Сфера", системы ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20201102/spaceprogram-1582692386.html
https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582751604.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин