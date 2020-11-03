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"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта комплекса на замену "Зениту"
"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта комплекса на замену "Зениту"
Сдача эскизного проекта на новый российский космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производившийся на Украине "Зенит", отложена на восемь... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:05
2020-11-03T11:32
россия
космос - риа наука
роскосмос
украина
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сдача эскизного проекта на новый российский космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производившийся на Украине "Зенит", отложена на восемь месяцев, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.В прошлом году сдача эскизного проекта была перенесена с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года.Согласно материалам, срок сдачи эскизного проекта на комплекс "Союз-5" отложен на 30 июня 2021 года.О причинах очередной задержки не сообщается, но известно, что только в конце октября 2020 года был подписан контракт на строительство стартового комплекса для "Союза-5", хотя изначально эти работы должны были начаться в конце 2017 года.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — РД-0124МС, модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201102/okupaemost-1582687575.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос, украина

"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта комплекса на замену "Зениту"

03:05 03.11.2020 (обновлено: 11:32 03.11.2020)
 
© Фото : Национальное космическое агентство УкраиныРакета-носитель "Зенит"
Ракета-носитель Зенит - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Национальное космическое агентство Украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сдача эскизного проекта на новый российский космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производившийся на Украине "Зенит", отложена на восемь месяцев, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
В прошлом году сдача эскизного проекта была перенесена с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года.
Согласно материалам, срок сдачи эскизного проекта на комплекс "Союз-5" отложен на 30 июня 2021 года.
О причинах очередной задержки не сообщается, но известно, что только в конце октября 2020 года был подписан контракт на строительство стартового комплекса для "Союза-5", хотя изначально эти работы должны были начаться в конце 2017 года.
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Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — РД-0124МС, модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
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