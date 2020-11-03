https://ria.ru/20201103/rogozin-1582767629.html

Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию

Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен обязательно встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в РФ. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:12

2020-11-03T09:12

2020-11-03T10:17

хочу стать космонавтом

россия

илон маск

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

spacex

дмитрий рогозин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен обязательно встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в РФ."Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет - мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", - сказал Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube.Он напомнил, что в 2018 году такая встреча планировалась, но поездка Рогозина в США не состоялась.Ранее Рогозин и Маск обменялись колкостями в Twitter. Маск припомнил Рогозину фразу о батуте, заявив после удачного полета Crew Dragon, что "батут работает". После этого они отвесили друг другу комплименты.

https://ria.ru/20200807/1575471497.html

https://ria.ru/20200531/1572261324.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин, сша, в мире