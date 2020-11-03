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Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию
Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен обязательно встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в РФ. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен обязательно встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в РФ."Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет - мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", - сказал Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube.Он напомнил, что в 2018 году такая встреча планировалась, но поездка Рогозина в США не состоялась.Ранее Рогозин и Маск обменялись колкостями в Twitter. Маск припомнил Рогозину фразу о батуте, заявив после удачного полета Crew Dragon, что "батут работает". После этого они отвесили друг другу комплименты.
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россия, илон маск, dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин, сша, в мире

Рогозин встретится с Маском, если тот приедет в Россию

09:12 03.11.2020 (обновлено: 10:17 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен обязательно встретиться с главой SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в РФ.
"Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет - мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", - сказал Рогозин в эфире "Соловьев Live" на YouTube.
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Он напомнил, что в 2018 году такая встреча планировалась, но поездка Рогозина в США не состоялась.
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Хочу стать космонавтомРоссияИлон МаскDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинСШАВ мире
 
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