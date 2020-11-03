https://ria.ru/20201103/rogozin-1582764426.html

Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином

Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином

Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:53

2020-11-03T08:53

2020-11-03T10:26

глонасс (система навигации)

роскосмос

владимир путин

риа наука

космос - риа наука

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий рогозин

экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается "Роскосмос".Источник в отрасли сообщил РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.

https://ria.ru/20201103/roskosmos-1582762647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), роскосмос, владимир путин, космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин, экономика