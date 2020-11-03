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https://ria.ru/20201103/rogozin-1582764426.html
Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином
Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином
Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:53
2020-11-03T10:26
глонасс (система навигации)
роскосмос
владимир путин
риа наука
космос - риа наука
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
экономика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается "Роскосмос".Источник в отрасли сообщил РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
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глонасс (система навигации), роскосмос, владимир путин, космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин, экономика

Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином

08:53 03.11.2020 (обновлено: 10:26 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается "Роскосмос".

"Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У них (Минфина. — Прим. ред.) есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо", — сказал Рогозин в эфире шоу "Соловьев LIVE" на Youtube.

Источник в отрасли сообщил РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.
Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
08:25РИА Наука
"Роскосмос" представит Путину отчет о согласовании космических программ
 
РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий РогозинЭкономика
 
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