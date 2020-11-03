Глава "Роскосмоса" пожаловался на непростые отношения с Минфином
08:53 03.11.2020 (обновлено: 10:26 03.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представление о финансировании космических программ у "Роскосмоса" и Министерства финансов "расходятся от нуля до триллиона", заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается "Роскосмос".
"Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У них (Минфина. — Прим. ред.) есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо", — сказал Рогозин в эфире шоу "Соловьев LIVE" на Youtube.
Источник в отрасли сообщил РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.
Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.